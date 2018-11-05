Глава правления Гражданской сети Опора: В 2004 году тоже нападали на активистов, но мы знали, что убить не должны

Глава правления Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская заявила, что нападения на активистов, в том числе и со стороны правоохранительных органов, случались и раньше. Однако в 2004 году, активисты, зная о возможности физического насилия, не ожидали, что их могут убить. Об этом она сказала в эфире Радио НВ, комментируя смерть херсонской общественной активистки и сотрудницы горадминистрация Екатерины Гандзюк, которая умерла 4 ноября, после того как 31 июля ее облили концентрированой серной кислотой.
"Я бы не сказала, что это особенность нашего времени. Ощущение угрозы у всех активных граждан и у журналистов имело место. В частности, пик - 2004, 2013-2014 год. Единственное отличие в том, что раньше могли избить на улице или задержать, использовать силовой административный ресурс против активных граждан, а сегодня, к сожалению, в действие идет и оружие, и кислота", - заявила Айвазовская, отметив, что сейчас последствия таких нападений гораздо серьезнее.
Глава правления Гражданской сети Опора также вспомнила акции протеста в 2004 году перед Оранжевой революцией, во время которых она была участницей гражданской кампании Пора! (черная).
"На самом деле правоохранители нападали на акции и активистов и тогда. Но единственное, что мы знали, что убить не должны. Сейчас такого ощущения безопасности, что это не закончится летально, наверное, у части актива нет", - рассказала Айвазовская.
Напомним, 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.
Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% поверхности тела).
Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.
Четверых подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которых подозревают в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого подозреваемого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонская активистку, по статье Уголовного кодекса Умышленное убийство.
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