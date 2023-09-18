Приоритет государства и Минобороны. ОПК требует пересмотра позиции Госаудитслужбы по оборонным предприятиям

18 сентября, 14:14
Новости компаний
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mil.gov.ua

mil.gov.ua

О необходимости безотлагательного решения проблемы, которую, по мнению объединения предприятий ОПК, создала Госаудитслужба Украины, поставив под сомнение правомерность получения прибыли предприятиями оборонно-промышленного комплекса, заявили представители объединений/кластеров отечественного ОПК в ходе встречи в Минобороны, организованной Акселератором Министерства обороны.

«Развитие отечественного ОПК является одним из приоритетов государства и Минобороны. В современных условиях мы, государство, должны действовать с ОПК как одна команда. Это вопрос нашей обороноспособности. Отечественный ОПК — это один из ключевых факторов нашей независимости», — отметил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

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Во встрече приняли участие представители девяти объединений/кластеров предприятий ОПК, которые договорились совместно адвокатировать к правительству безотлагательно урегулировать эту проблему для обороны страны. Также участники встречи обсудили механизмы институционального сотрудничества с оборонным ведомством с помощью Акселератора Минобороны и формирования порядка топ-вопросов, а также обработки их решения.

Теги:   Минобороны Украины ОПК Держаудитслужба

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