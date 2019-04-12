#
Фоззи
После жизни
Сергей Фурса
Хотите перемен?
Владимир Спиваковский
Бизнесы будущего уже рулят
Зоя Казанжи
Что нас ждет после второго тура
Спецтема: Выборы президента Украины

Предприниматели из Винницкой области финансировали террористов "Д/ЛНР"

Сегодня, 09:55
2322
Цей матеріал також доступний українською
Предприниматели из Винницкой области финансировали террористов "Д/ЛНР" - фото

СБУ

Злоумышленники использовали схему "псевдоэкспорта"

Правоохранители разоблачила в Винницкой области механизм финансирования прокремлевских террористических организаций "Д/ЛНР".

Как сообщили в СБУ, шестеро граждан Украины через подконтрольные предприятия наладили поставки боевикам товаров широкого потребления.

Для этого злоумышленники использовали схему так называемого "псевдоэкспорта".

"Товар под видом экспорта вывозился в Россию, откуда через контролируемые террористами пункты пропуска и таможенные посты попадал в ОРДЛО. При этом коммерсанты систематически платили "налоговые и таможенные" платежи в бюджеты квазиреспублик, средства из которых шли на финансирование незаконных вооруженных формирований", - отметили в ведомстве.

По данному факту открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 УК Украины (от 8 до 10 лет).

Фото: СБУ

Организаторов незаконной схемы задержаны.

Теги:   Финансирование терроризма Винницкая область

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Вчера, 18:09

img
Бывший друг Зеленского Манжосов заявил об угрозах - СМИ
Политика

Вчера, 14:16

img
Переломный момент. Эксперты объясняют причину рейтингового разрыва между кандидатами и оценивают шансы Порошенко на победу
Политика

Вчера, 17:41

img
Авторы проекта прокомментировали публикацию ролика с наездом грузовика на Зеленского

ТОП 3

События

Сегодня, 07:40

img
В эфир не приглашали. Гендиректор 1+1 заявил, что канал собирается подать в суд на Порошенко
20379
События

Сегодня, 07:18

img
Обострение на Донбассе: погиб один военный, восемь ранены
6407
События

Сегодня, 10:36

img
Схемы: Уполномоченный представитель Зеленского помог отменить запрет на въезд актеру из Сватов
5999