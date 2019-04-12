Предприниматели из Винницкой области финансировали террористов "Д/ЛНР" Сегодня, 09:55 2322 Цей матеріал також доступний українською СБУ Злоумышленники использовали схему "псевдоэкспорта" СБУ

Правоохранители разоблачила в Винницкой области механизм финансирования прокремлевских террористических организаций "Д/ЛНР".

Как сообщили в СБУ, шестеро граждан Украины через подконтрольные предприятия наладили поставки боевикам товаров широкого потребления.

Для этого злоумышленники использовали схему так называемого "псевдоэкспорта".

"Товар под видом экспорта вывозился в Россию, откуда через контролируемые террористами пункты пропуска и таможенные посты попадал в ОРДЛО. При этом коммерсанты систематически платили "налоговые и таможенные" платежи в бюджеты квазиреспублик, средства из которых шли на финансирование незаконных вооруженных формирований", - отметили в ведомстве.

По данному факту открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 УК Украины (от 8 до 10 лет).

Фото: СБУ

Организаторов незаконной схемы задержаны.