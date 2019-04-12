Предприниматели из Винницкой области финансировали террористов "Д/ЛНР"
Правоохранители
разоблачила в Винницкой области механизм финансирования прокремлевских
террористических организаций "Д/ЛНР".
Как сообщили в СБУ,
шестеро граждан Украины через подконтрольные предприятия наладили поставки боевикам
товаров широкого потребления.
Для этого
злоумышленники использовали схему так называемого "псевдоэкспорта".
"Товар под
видом экспорта вывозился в Россию, откуда через контролируемые террористами
пункты пропуска и таможенные посты попадал в ОРДЛО. При этом коммерсанты
систематически платили "налоговые и таможенные" платежи в бюджеты
квазиреспублик, средства из которых шли на финансирование незаконных
вооруженных формирований", - отметили в ведомстве.
По данному факту открытого
уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 УК Украины (от 8 до 10 лет).
Организаторов
незаконной схемы задержаны.