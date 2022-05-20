Запись на конвой сопровождения обязательна. В Бердянске предприниматели вынуждены закупать товары из Крыма — Запорожская ОВА

20 мая, 06:48
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Бердянск сейчас временно оккупирован российскими войсками (Фото:Бердянская районная государственная администрация)

Бердянск сейчас временно оккупирован российскими войсками (Фото:Бердянская районная государственная администрация)

Предприниматели временно оккупированного Бердянска вынуждены закупать товары из Крыма, при этом необходимо обязательно записаться на конвой сопровождения.

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Об этом сообщает в Telegram Запорожская ОВА.

«Предприниматели Бердянска вынуждены закупать товары из Крыма, при этом необходимо обязательно записаться на конвой сопровождения. Подобная регистрация помогает местным коллаборантам собирать информацию о том, кто возвращается с товаром, и с кого после можно собирать "дань"», — говорится в сообщении.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Крым Запорожская область Бердянск Конвой Запорожская ОГА

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