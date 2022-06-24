Предприниматель из Кропивницкого не вернул Нацгвардии 10 арендованных вертолетов

24 июня, 17:11
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На данное время коммерсант задержан (Фото:Офис генпрокурора)

На данное время коммерсант задержан (Фото:Офис генпрокурора)

Украинские правоохранители задержали в Кропивницком генеральный директор предприятия, не вернувшего вертолеты, арендованные у Национальной гвардии.

Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

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В период 2002—2012 годов одна из воинских частей Нацгвардии предоставила коммерсанту 10 вертолетов, которые были переданы в субаренду для использования в зонах деятельности миссий ООН.

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При этом в договоре был предусмотрен их немедленный возврат в случае введения в стране военного положения.

Когда же воинская часть обратилась к фигуранту с требованием вернуть вертолеты, он этого не сделал, продолжая получать доходы от их эксплуатации, что нанесло существенный ущерб обороноспособности страны.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Нацгвардия Украины Военное положение Вертолеты Аренда Офис генерального прокурора Война России против Украины

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