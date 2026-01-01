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ПІДПРИЄМЕЦЬ
РОКУ 2026
в УКРАЇНІ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Бізнес в дусі часу

Другий рік поспіль компанія EY (Ernst & Young) проводить конкурс Підприємець року у партнерстві з NV. Переможець цього конкурсу їде на глобальне змагання бізнесменів представляти Україну

Віталій Сич

головний редактор проєкту NV
Для того щоб взяти участь у конкурсі, власник чи співвласник бізнесу має подати заявку, розкрити дані про свою компанію і довести масштаб і доброчесність бізнесу. Вплив бізнесу на галузь і країну теж має значення.

Переможця конкурсу обирає журі, яке складається з мене, президента Американської торговельної палати Андрія Гундера і CEO Metro Олени Вдовиченко. Керівництво EY допомагає нам у відборі.

Другий рік ми передивляємося заявки і другий рік дивуємося стійкості, наполегливості й винахідливості українських підприємців. Попри блекаути, втрату персоналу і в прямому сенсі вогньові ураження своїх обʼєктів, українці розробляють нові продукти, підтримують своїх людей та армію і навіть виходять на нові іноземні ринки. Разом із ЗСУ вони стали стрижнем незламності українського суспільства. Ми можемо підтримати їх, надавши їм визнання і розказавши їхні історії. Фотографії і розповіді всіх номінантів конкурсу ви можете побачити в цьому номері журналу NV.

Минулого року переможцем став СEO мережі АЗС ОККО Василь Даниляк. Цього року ми знову отримали десятки заявок від гідних претендентів на перемогу. Деякі, досить великі й технологічні, були відсіяні через репутаційні ризики. Деякі не пройшли відбір через неналежний масштаб чи завелику енергійність в оптимізації податків.

Важко уявити собі більш достойну галузь, яка б делегувала переможця цього року, ніж український мілтек. А саме — виробники дронів, галузь, яка вбиває 90 % росіян і яка без будь-якого перебільшення врятувала країну й переписала правила ведення сучасної війни.

Як написав у своїй іронічній відповіді на зневажливий коментар керівника німецької компанії Rheinmetall Арміна Пеппенгера щодо українських виробників дронів наш цьогорічний переможець Олександр Яковенко, засновник компанії TAF Industries (дрони Колібрі), українські виробники дронів втрачають заводи від ракет і відновлюють їх за тижні. Вони друкують деталі в підвалах і відправляють 100 тис. ударних систем на місяць, тоді як німецькі інженери все ще потребують трьох-пʼяти років і сотень мільйонів євро на сертифікацію навіть незначного оновлення.

“Одна лише компанія TAF Industries виробляє до 100 тис. FPV-дронів на місяць. За будь-які 90 днів тільки вироби моєї компанії мають більше підтверджених уражень, ніж увесь флот вашої техніки за всю свою історію бойового застосування в усіх конфліктах, — пише Яковенко на своїй сторінці в Facebook. — І головне — я створив цю компанію і цей результат за два роки, а не за 50. Замисліться над цим”.

Думаю, нам усім ще доведеться осягнути масштаб колективного подвигу, який здійснили найперше українські військові, а також виробники, бізнесмени і прості українці, і навіть їхні діти, які чотири роки щодня ходять на роботу чи в школу під звуки повітряних тривог.

Хочу привітати усіх номінантів, які пройшли крізь прискіпливі очі журі. І звісно, особливо хочу відзначити компанію, яка отримала спеціальний приз від редакції NV в номінації Смак без кордонів і ії засновників Андрія Худо, Юрка Назарука і Дмитра Герасімова. Компанія Холдинг емоцій !Fest стала обличчям Львова і хедлайнером у галузі креативної гастрономії. Хлопці створили одну з найбільших мереж ресторанів у країні. Ще одне їхнє творіння — мережа Пʼяна вишня — зараз здійснює експансію за кордон і опановує ринки Польщі, Румунії, Франції, Англії та інших країн.

Дякую всім, хто взяв участь, і до наступного року!
СЛОВО ОРГАНІЗАТОРА

Той, що не зупиняється

Сучасний український бізнес-лідер — це людина щонайменше  з чотирма рисами: із візією, стійкістю, адаптивністю та людяністю

Богдан Ярмоленко

керуючий партнер EY в Україні
Конкурс EY Підприємець року — це передусім про можливість. Можливість вийти за межі власного ринку, розповісти про свій бізнес світові та стати частиною глобальної спільноти підприємців-новаторів. Ми в Україні проводимо перший, національний відбір, але сам конкурс є глобальним. Тобто для українського підприємця це не просто ще одна нагорода, це шанс заявити про себе на міжнародному рівні.

І разом із тим це ще й можливість бути почутим у власній країні. Ми бачимо це під час події: гала-вечір, зустрічі, розмови — це середовище, де підприємці можуть обмінятися досвідом, відчути спільність і, що не менш важливо, здобути визнання. Я б назвав це визнанням таланту українських підприємців, які щодня доводять свою силу.

Для нас як організаторів це водночас і честь, і відповідальність. Честь — тому що до конкурсу долучаються справді сильні компанії та лідери. Відповідальність — тому що обрати найкращого серед великої кількості достойних завжди складно. Водночас важливо підкреслити: переможця визначає незалежне журі. Це принципова позиція, яка забезпечує довіру до процесу.

Але сам відбір — це вже фільтр. І не лише за масштабом бізнесу чи підприємницьким талантом. Ми дуже уважно дивимося на репутацію, прозорість, відповідальність. Бізнес, який претендує на цю відзнаку, має бути чесним — у сплаті податків, у веденні діяльності, у своїй ролі в суспільстві. Саме так поступово формується стандарт ведення бізнесу в країні.

Якщо говорити про сьогоднішній контекст, то головний виклик очевидний — війна. Вона визначає все решта: доступ до робочої сили, стабільність енергопостачання, логістику, навіть психологічний стан команд.

І водночас саме в цих умовах український бізнес демонструє те, що, можливо, є його головною силою — здатність адаптуватися. Ми бачили, як компанії вирішували питання з електроенергією, перебудовували процеси, знаходили нові рішення. І це відбувалося не точково. Саме тому я свідомо уникаю конкретних прикладів: цей досвід не виняток, це норма сьогодні. Серед тих, хто демонструє адаптивність, і ветерани, які після повернення з війни створюють власні компанії або долучаються до вже існуючих бізнесів. Їхній досвід і мотивація стають додатковою силою для економіки.

Якщо спробувати описати сучасного українського бізнес-лідера, то це передусім людина з візією. Але не лише з баченням — з умінням донести його до своєї команди і об’єднати навколо нього людей.

Друга ключова риса — стійкість. Хоча це слово часто звучить, але воно абсолютно точне. І третє — адаптивність.І є ще одна річ, яку я б додав, — людяність. Досягати результату і при цьому залишатися порядною людиною, соціально відповідальною, — це не менш важливо, ніж фінансовий успіх.

Що стосується міжнародного контексту, то тут також відбулися зміни. На початку повномасштабного вторгнення домінувала солідарність. Україні допомагали не як ринку, а як країні, що бореться. Згодом, з усвідомленням тривалості війни, з’явилося певне відчуття втоми. Сьогодні я не назвав би це повноцінною інвестиційною зацікавленістю. Але є інтерес. До України починають придивлятися як до потенційного середовища для бізнесу та відновлення.

Цьогорічний конкурс це теж добре відображає. Ми побачили більшу кількість заявок і більше різноманіття бізнесів. Серед номінантів з’явився сектор DefenseTech, і це природно для країни, яка живе в умовах війни. Водночас дуже важливо, що серед номінантів є не лише великі компанії, а й бізнеси на ранніх стадіях розвитку. Саме з них виростають майбутні лідери.
СЛОВО ПАРТНЕРА

Стійкість, яка створює майбутнє

В українських підприємцях вражає їхня здатність адаптуватися: незалежно від викликів — чи це перебої з енергопостачанням, зміни в логістиці чи безпекова ситуація — вони знаходять рішення і рухаються вперед

Сергій Черненко

голова правління ПУМБ
Бути підприємцем в Україні сьогодні означає не просто вести бізнес, а щодня ухвалювати складні рішення в умовах невизначеності. Це про витривалість, здатність адаптуватися і рухатися вперед навіть тоді, коли обставини змінюються швидше, ніж плани. Саме такими ми бачимо наших клієнтів — сильними, відповідальними і націленими на розвиток.

Премія Підприємець року — це важливий сигнал для всього ринку. Вона не лише відзначає найкращих, а й формує стандарти ведення бізнесу в країні. Адже саме підприємці є серцем економіки, її рушійною силою та основою відновлення України.Для ПУМБ участь у цій ініціативі як генерального партнера — це продовження нашої щоденної роботи з бізнесом. Ми працюємо з підприємцями всіх масштабів: від малого бізнесу до великих компаній, — і добре розуміємо їхні потреби. Саме тому для нас важливо бути частиною платформи, яка об’єднує підприємницьку спільноту, сприяє обміну досвідом і розвитку нових ідей.

Останні роки суттєво змінили поведінку бізнесу. Підприємці стали більш зваженими в ухваленні рішень, уважніше ставляться до ризиків і планування. Водночас вони залишаються відкритими для розвитку — інвестують у нові напрями, шукають можливості для зростання навіть у складних умовах.

Ми бачимо, що одним із ключових запитів бізнесу сьогодні є забезпечення стійкості — зокрема через інвестиції в енергонезалежність, оптимізацію витрат і диверсифікацію діяльності. І роль банку тут суттєво трансформувалася: від класичного кредитора до повноцінного фінансового партнера, який допомагає знаходити рішення і підтримує розвиток навіть у кризових умовах.

Окремою важливою темою є відповідальне лідерство. Сьогодні бізнес не лише створює економічну цінність, а й бере на себе соціальну роль — підтримує співробітників, громади, ветеранів. Для ¬ПУМБ це також є принциповим: з початку повномасштабної війни ми спрямували понад 1,3 млрд грн на соціальні ініціативи.

Довіра між банком і бізнесом сьогодні є ключовою. Стійкість фінансової системи дає підприємцям можливість планувати, інвестувати і розвиватися навіть у складних умовах. І ми бачимо, що український бізнес цю довіру виправдовує.

Мене особисто найбільше вражає у підприємцях їхня здатність адаптуватися. Незалежно від викликів — чи це перебої з енергопостачанням, зміни в логістиці чи безпекова ситуація — вони знаходять рішення і рухаються вперед.

Ми впевнені: після закінчення війни Україна стане точкою тяжіння для інвестицій. І український бізнес уже сьогодні закладає фундамент для цього майбутнього.

Саме тому для нас велика честь підтримувати цю премію і працювати поруч із тими, хто створює економіку країни.

Як обирали Підприємця року 2026 в Україні

З багатьох претендентів на перемогу в конкурсі від EY журі обрало дев’ять переможців, ще по одному визначали редакція NV та ПУМБ

ЖУРІ КОНКУРСУ: Найкращих підприємців вибирали президент Американської торговельної палати Андрій Гундер (ліворуч), головний редактор медіадому NV Віталій Сич і генеральна директорка Metro Україна Олена Вдовиченко

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