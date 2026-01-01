СЛОВО ОРГАНІЗАТОРА
Той, що не зупиняється
Сучасний український бізнес-лідер — це людина щонайменше з чотирма рисами: із візією, стійкістю, адаптивністю та людяністю
Богдан Ярмоленко
керуючий партнер EY в Україні
Конкурс EY Підприємець року — це передусім про можливість. Можливість вийти за межі власного ринку, розповісти про свій бізнес світові та стати частиною глобальної спільноти підприємців-новаторів. Ми в Україні проводимо перший, національний відбір, але сам конкурс є глобальним. Тобто для українського підприємця це не просто ще одна нагорода, це шанс заявити про себе на міжнародному рівні.
І разом із тим це ще й можливість бути почутим у власній країні. Ми бачимо це під час події: гала-вечір, зустрічі, розмови — це середовище, де підприємці можуть обмінятися досвідом, відчути спільність і, що не менш важливо, здобути визнання. Я б назвав це визнанням таланту українських підприємців, які щодня доводять свою силу.
Для нас як організаторів це водночас і честь, і відповідальність. Честь — тому що до конкурсу долучаються справді сильні компанії та лідери. Відповідальність — тому що обрати найкращого серед великої кількості достойних завжди складно. Водночас важливо підкреслити: переможця визначає незалежне журі. Це принципова позиція, яка забезпечує довіру до процесу.
Але сам відбір — це вже фільтр. І не лише за масштабом бізнесу чи підприємницьким талантом. Ми дуже уважно дивимося на репутацію, прозорість, відповідальність. Бізнес, який претендує на цю відзнаку, має бути чесним — у сплаті податків, у веденні діяльності, у своїй ролі в суспільстві. Саме так поступово формується стандарт ведення бізнесу в країні.
Якщо говорити про сьогоднішній контекст, то головний виклик очевидний — війна. Вона визначає все решта: доступ до робочої сили, стабільність енергопостачання, логістику, навіть психологічний стан команд.
І водночас саме в цих умовах український бізнес демонструє те, що, можливо, є його головною силою — здатність адаптуватися. Ми бачили, як компанії вирішували питання з електроенергією, перебудовували процеси, знаходили нові рішення. І це відбувалося не точково. Саме тому я свідомо уникаю конкретних прикладів: цей досвід не виняток, це норма сьогодні. Серед тих, хто демонструє адаптивність, і ветерани, які після повернення з війни створюють власні компанії або долучаються до вже існуючих бізнесів. Їхній досвід і мотивація стають додатковою силою для економіки.
Якщо спробувати описати сучасного українського бізнес-лідера, то це передусім людина з візією. Але не лише з баченням — з умінням донести його до своєї команди і об’єднати навколо нього людей.
Друга ключова риса — стійкість. Хоча це слово часто звучить, але воно абсолютно точне. І третє — адаптивність.І є ще одна річ, яку я б додав, — людяність. Досягати результату і при цьому залишатися порядною людиною, соціально відповідальною, — це не менш важливо, ніж фінансовий успіх.
Що стосується міжнародного контексту, то тут також відбулися зміни. На початку повномасштабного вторгнення домінувала солідарність. Україні допомагали не як ринку, а як країні, що бореться. Згодом, з усвідомленням тривалості війни, з’явилося певне відчуття втоми. Сьогодні я не назвав би це повноцінною інвестиційною зацікавленістю. Але є інтерес. До України починають придивлятися як до потенційного середовища для бізнесу та відновлення.
Цьогорічний конкурс це теж добре відображає. Ми побачили більшу кількість заявок і більше різноманіття бізнесів. Серед номінантів з’явився сектор DefenseTech, і це природно для країни, яка живе в умовах війни. Водночас дуже важливо, що серед номінантів є не лише великі компанії, а й бізнеси на ранніх стадіях розвитку. Саме з них виростають майбутні лідери.