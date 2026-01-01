СЛОВО РЕДАКТОРА

Бізнес в дусі часу

Другий рік поспіль компанія EY (Ernst & Young) проводить конкурс Підприємець року у партнерстві з NV. Переможець цього конкурсу їде на глобальне змагання бізнесменів представляти Україну

Віталій Сич головний редактор проєкту NV

Для того щоб взяти участь у конкурсі, власник чи співвласник бізнесу має подати заявку, розкрити дані про свою компанію і довести масштаб і доброчесність бізнесу. Вплив бізнесу на галузь і країну теж має значення.



Переможця конкурсу обирає журі, яке складається з мене, президента Американської торговельної палати Андрія Гундера і CEO Metro Олени Вдовиченко. Керівництво EY допомагає нам у відборі.



Другий рік ми передивляємося заявки і другий рік дивуємося стійкості, наполегливості й винахідливості українських підприємців. Попри блекаути, втрату персоналу і в прямому сенсі вогньові ураження своїх обʼєктів, українці розробляють нові продукти, підтримують своїх людей та армію і навіть виходять на нові іноземні ринки. Разом із ЗСУ вони стали стрижнем незламності українського суспільства. Ми можемо підтримати їх, надавши їм визнання і розказавши їхні історії. Фотографії і розповіді всіх номінантів конкурсу ви можете побачити в цьому номері журналу NV.



Минулого року переможцем став СEO мережі АЗС ОККО Василь Даниляк. Цього року ми знову отримали десятки заявок від гідних претендентів на перемогу. Деякі, досить великі й технологічні, були відсіяні через репутаційні ризики. Деякі не пройшли відбір через неналежний масштаб чи завелику енергійність в оптимізації податків.



Важко уявити собі більш достойну галузь, яка б делегувала переможця цього року, ніж український мілтек. А саме — виробники дронів, галузь, яка вбиває 90 % росіян і яка без будь-якого перебільшення врятувала країну й переписала правила ведення сучасної війни.



Як написав у своїй іронічній відповіді на зневажливий коментар керівника німецької компанії Rheinmetall Арміна Пеппенгера щодо українських виробників дронів наш цьогорічний переможець Олександр Яковенко, засновник компанії TAF Industries (дрони Колібрі), українські виробники дронів втрачають заводи від ракет і відновлюють їх за тижні. Вони друкують деталі в підвалах і відправляють 100 тис. ударних систем на місяць, тоді як німецькі інженери все ще потребують трьох-пʼяти років і сотень мільйонів євро на сертифікацію навіть незначного оновлення.



“Одна лише компанія TAF Industries виробляє до 100 тис. FPV-дронів на місяць. За будь-які 90 днів тільки вироби моєї компанії мають більше підтверджених уражень, ніж увесь флот вашої техніки за всю свою історію бойового застосування в усіх конфліктах, — пише Яковенко на своїй сторінці в Facebook. — І головне — я створив цю компанію і цей результат за два роки, а не за 50. Замисліться над цим”.



Думаю, нам усім ще доведеться осягнути масштаб колективного подвигу, який здійснили найперше українські військові, а також виробники, бізнесмени і прості українці, і навіть їхні діти, які чотири роки щодня ходять на роботу чи в школу під звуки повітряних тривог.



Хочу привітати усіх номінантів, які пройшли крізь прискіпливі очі журі. І звісно, особливо хочу відзначити компанію, яка отримала спеціальний приз від редакції NV в номінації Смак без кордонів і ії засновників Андрія Худо, Юрка Назарука і Дмитра Герасімова. Компанія Холдинг емоцій !Fest стала обличчям Львова і хедлайнером у галузі креативної гастрономії. Хлопці створили одну з найбільших мереж ресторанів у країні. Ще одне їхнє творіння — мережа Пʼяна вишня — зараз здійснює експансію за кордон і опановує ринки Польщі, Румунії, Франції, Англії та інших країн.



Дякую всім, хто взяв участь, і до наступного року!