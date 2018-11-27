Предприятия Укроборонпрома переходят на особый режим работы из-за военного положения в ряде областей

Предприятия Укроборонпрома переходят на особый режим работы в областях, где ввели военное положение

В пресс-службе концерна сообщили, что решение касается предприятий в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Особый режим работы включает возможное изменение графика их работы, производственной деятельности и выполнения задач, связанных с функционированием государственной системы гражданской защиты.

В Укроборонпроме также призвали не распространять любым способом информацию о перемещении военной техники и вооружения.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в приграничных с РФ областях.

Депутаты приняли обновленный документ с предложениями президента Петра Порошенко о сокращении срока действия военного положения до 30 суток и ограничении территории. В частности, согласно решению, военное положение вводится в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах Азовского моря.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать