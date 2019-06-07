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Предотвращение теракта: взрыв в Запорожье заказало так называемое «МГБ ДНР» — СБУ

Сегодня, 16:51
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Предотвращение теракта: взрыв в Запорожье заказало так называемое «МГБ ДНР» — СБУ - фото

СБУ

В СБУ отметили, что взрыв бомбы должен был привести к многочисленным человеческим жертвам

Теракт возле детской площадки в одном из дворов Запорожья, который удалось предотвратить украинским правоохранителям, заказала подконтрольная оккупационным силам РФ группировка «МГБ ДНР».

Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

Как сообщается, исполнителем теракта российские кураторы выбрали жителя Донецкой области.

«По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно политической обстановки в мирном регионе», — говорится в сообщении.

Взрывное устройство, оставленное злоумышленником в контейнере для мусора, содержало в себе полтора килограмма пластида, и должно было быть активировано через телефонный звонок, однако, благодаря заблаговременному вмешательству украинской спецслужбы, которая «вела» террориста с самого его заезда на подконтрольную Украине территорию, бомба не сработала.

«Сотрудники СБУ тайно от исполнителя дезактивировали взрывное устройство. В интересах следствия правоохранители осуществили аудио-, видео- и фотофиксацию закладки взрывчатки», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 7 июня Служба безопасности Украины заявила о предотвращении теракта в Запорожье.

Теги:   Взрывное устройство МГБ ДНР Российская агрессия Теракт Запорожье

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