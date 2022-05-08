Предоставляла военным РФ жилье. Депутату сельсовета в Харьковской области сообщили о подозрении 8 мая, 12:43 Цей матеріал також доступний українською Сейчас решается вопрос об избрании депутату меры пресечения в виде содержания под стражей (Фото:Харьковская областная прокуратура)

В Харьковской области сообщили о подозрении депутату Ольховского сельского совета, которая помогала российским захватчикам в Кутузовке.

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Об этом сообщает в Facebook Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, действующий депутат и секретарь сельсовета во временно оккупированном российскими военными с. Кутузовка активно сотрудничала с агрессором.

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Так, она, используя свою должность, предоставила доступ военным РФ к жилым помещениям управления государственного предприятия, селила оккупантов в дома, которые принадлежат местным жителям.

Также депутат предоставляла оккупантам информацию о местных жителях и доводила до населения указания от представителей страны-агрессора, в частности, относительно обязательного ношения белых повязок.

Сейчас решается вопрос об избрании депутату меры пресечения в виде содержания под стражей.

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