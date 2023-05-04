В Украине хотят снизить предельный возраст пребывания на военном учете: подробности от Минобороны 4 мая, 17:47 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Украине планируют снизить предельный возраст пребывания на военном учете.

Об этом сообщили в Минобороны.

Данные изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует необходимость пребывания граждан на военном учете призывников до 27 лет.

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Во-первых, необходимость их ежегодного прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в том числе для прохождения медицинских осмотров, приводит к дополнительным финансовым расходам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения ВЛК. В то время как призыв на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется.

Во-вторых, длительное пребывание на военном учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации.

В Минобороны подчеркнули, что все инициативы Сил обороны Украины, направленные на укрепление обороноспособности государства, являются обоснованными, согласованными с другими правительственными и структурами безопасности и имеют целью «исключительно» оптимизацию процессов.