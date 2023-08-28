Уникальная вражеская цель. ВСУ уничтожили береговой радар Предел-Е оккупантов стоимостью 200 млн долларов — видео 28 августа, 23:28 Уничтожение берегового радара Предел-Э (Фото:Силы обороны Юга Украины/Telegram)

Силы обороны Украины уничтожили уникальную вражескую цель — мобильный береговой радар загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью Предел-Е.

Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины в Telegram.

«Мобильная береговая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью Предел-Е — именно так амбициозно и помпезно россияне представили новинку своего военно-промышленного комплекса, узкому кругу специалистов в июне этого года», — отмечается в сообщении.



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Затем российские оккупанты в режиме «совершенно секретно» направили ее на временно оккупированную часть Херсонской области, чтобы отслеживать действия украинских бойцов и по морю, и по суше.



«И хотя эксклюзивный Предел-Е прикрывал еще и достаточно современный комплекс радиоэлектронной борьбы Леер-2, но на нашей земле от нас ничего не спрятать», — говорится в сообщении.



Именно поэтому уже в августе украинские защитники уничтожили полностью уникальную разработку стоимостью 200 миллионов долларов вместе с комплексом-защитником.

«Вот такой теперь у россиян „предел“ возможностей на юге Украины», — отметили в Силах обороны.