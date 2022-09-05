Предателя, который передавал российским кураторам позиции Азова, приговорили к 16 годам лишения свободы — СБУ 5 сентября, 12:39 Предатель был задержан в Черновцах сотрудниками СБУ (Фото:Служба безопасности Украины)

Служба безопасности Украины сообщила, что Шевченковский районный суд города Черновцы вынес тюремные приговоры двум предателям Украины, разоблаченным СБУ.

В ведомстве заявили, что граждане получат по 16 и десять лет лишения свободы соответственно за то, что работали на оккупантов.

В СБУ заявили, что среди них уроженец Киева, который до января 2021 года передавал своим российским кураторам информацию о местонахождении корпусов добровольческого батальона Азов.

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«Потом он уехал из Украины и работал на врага дистанционно из одной из стран Ближнего Востока», — говорится в сообщении на сайте СБУ.

Тем не менее, с началом полномасштабного вторжения страна-агрессор вернула его в Украину.

«Он должен был разведывать места расположения резервуаров с горючим и дислокацию украинских военных подразделений на Буковине. По результатам полученных данных, враг планировал осуществить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах», — заявили в СБУ

Однако предатель был задержан в Черновцах сотрудниками СБУ, а его подельник — в Чернигове.

Суд признал обоих фигурантов виновными в совершении преступлений: киевлянина приговорил за государственную измену и участие в террористической организации к 16 годам лишения свободы, а его подельника — к десяти.

Спецоперацию по разоблачению проводили контрразведчики и следователи СБУ в Черновицкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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