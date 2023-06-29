Угрожала вывезти детей в Белгород: ГБР объявило о подозрении бывшей правоохранительнице в Харьковской области 29 июня, 10:40 ГБР объявило подозрение коллаборантке в Харьковской области (Фото:ГБР via Facebook)

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшей работнице правоохранительных органов из поселка Великий Бурлук в Харьковской области, которая угрожала вывезти украинских детей на территорию страны-агрессора.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Следствие установило, что подозреваемая вступила в ряды так называемой «народной милиции» во время оккупации Харьковской области российскими захватчиками. Коллаборантка активно осуществляла террор против местного населения. В ГБР рассказали о нескольких показательных фактах действий предательницы. В частности:

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Подозреваемая вместе с вооруженными военными РФ ворвались в дом, где воспитывалось трое несовершеннолетних детей, и требовала от родителей — или отдать их в школу для обучения по российской программе, или детей отберут у родителей и насильно вывезут в Белгород; Коллаборантка заставляла местных бизнесменов становиться на учет в оккупационной налоговой инспекции и платить налоги в казну захватчиков. Тем, кто не сделали этого, подозреваемая угрожала отобрать их бизнес.

После деоккупации этой территории ВСУ, предательница сбежала вместе с ее российскими покровителями. Сейчас коллаборантка заочно подозревается в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории. Согласно ч. 7 ст. 111−1 УК Украины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.