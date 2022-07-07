Перешел на сторону врага в первые дни. Россияне арестовали предавшего Украину мэра Купянска — Синегубов

7 июля, 18:06
Мэр-коллаборант Купянска Геннадий Мацегора (Фото:Скриншот Купянский городской совет/Facebook)

Мэр-коллаборант Купянска Геннадий Мацегора (Фото:Скриншот Купянский городской совет/Facebook)

Россияне арестовали мэра-коллаборанта Купянска Геннадия Мацегору, который перешел на сторону оккупантов в первые дни войны. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Сейчас Мацегора арестован оккупантами, находится под стражей. Наверное такая судьба ждет всех предателей нашего государства, потому что они не нужны оккупантам», — сказал Синегубов в эфире телемарафона.

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На данный момент неизвестно, почему оккупанты арестовали Мацегору.

Глава ОВА в Telegram напомнил, что Мацегора перешел на сторону врага в первые же дни войны и всячески способствовал россиянам в Купянске, снабжал их транспортом, жильем, горючим и едой.

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Купянск находится под оккупацией с 27 февраля. В феврале Харьковская областная прокуратура сообщила Мацегоре о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в государственной измене. Известно, что после оккупации Мацегора ездил в Россию со своей семьей.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Коллаборант Мэр Геннадий Мацегора

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