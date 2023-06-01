Служил в рядах ВСУ. Задержан российский «крот» ГРУ, он собирал данные о вооружении и визитах на фронт руководства Сил обороны 1 июня, 13:14 Предателя удалось разоблачить (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала украинского военного, который работал на российское ГРУ и в рядах ВСУ собирал данные о вооружении и ПВО.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предателем оказался житель Бахмута. Еще до начала полномасштбаного вторжения РФ в Украину его завербовал представитель 72-го разведцентра ГРУ Никита Климовский.

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После начала большой войны украинец получил первую задачу — сообщать о последствиях воздушных ударов оккупационных войск РФ по Бахмуту. Также противника интересовали точные координаты мостовых переходов в городе и на его окрестностях.

Затем предатель получил задание прибыть в Днепропетровскую область и мобилизоваться в ряды Сил обороны Украины. После зачисления в состав одной из воинских частей ВСУ российский агент собирал информацию о количестве личного состава и вооружениях в подразделениях.

Также фигурант передал агрессору информацию о возможных визитах в гарнизон представителей высшего командования Вооруженных Сил Украины. Украинские спецслужбы проверяют данные о подготовке вероятной диверсии против должностных лиц ВСУ.

Злоумышленник также пытался установить места базирования украинской системы ПВО и новейшего западного вооружения.

Украинские военные контрразведчики и представители СБУ сработали на опережение и разоблачили предателя. Его задержали при попытке передачи разведданных российской спецслужбе.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенное в условиях военного положения).