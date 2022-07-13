В Украине ликвидирован полковник-предатель из Крыма Аврамченко 13 июля, 15:29 Предатель из Крыма Алексей Аврамченко ликвидирован в Украине (Фото:investigator.org.ua)

В Украине ликвидировали российского полковника Алексея Аврамченко из Крыма, который в 2014 году предал присягу и перешел на сторону РФ.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

Вероятно, заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе Алексей Аврамченко попал под обстрел недалеко от Херсона и умер от потери крови.

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Аврамченко родился в Симферополе и проживал на территории Крыма.

До оккупации Россией Крыма проходил военную службу в Вооруженных Силах Украины на территории АРК.

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После захвата полуострова он не прибыл на материковую территорию Украины в указанные пункты сбора и перешел на сторону РФ.



До предательства Аврамченко служил в в/ч А-1668, Крымское территориальное управление Военной службы правопорядка ВСУ, являлся заместителем командира по воспитательной работе.

Именно Аврамченко во время оккупации Крыма в 2014 году спустил государственный флаг Украины в воинской части и поднял там флаг России. После перехода на сторону РФ получил от «награду» в виде так называемого ордена «за верность долгу».



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