В Украине ликвидирован полковник-предатель из Крыма Аврамченко
Предатель из Крыма Алексей Аврамченко ликвидирован в Украине (Фото:investigator.org.ua)
В Украине ликвидировали российского полковника Алексея Аврамченко из Крыма, который в 2014 году предал присягу и перешел на сторону РФ.
Об этом сообщает Центр журналистских расследований.
Вероятно, заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе Алексей Аврамченко попал под обстрел недалеко от Херсона и умер от потери крови.
Аврамченко родился в Симферополе и проживал на территории Крыма.
До оккупации Россией Крыма проходил военную службу в Вооруженных Силах Украины на территории АРК.
После захвата полуострова он не прибыл на материковую территорию Украины в указанные пункты сбора и перешел на сторону РФ.
До предательства Аврамченко служил в в/ч А-1668, Крымское территориальное управление Военной службы правопорядка ВСУ, являлся заместителем командира по воспитательной работе.
Именно Аврамченко во время оккупации Крыма в 2014 году спустил государственный флаг Украины в воинской части и поднял там флаг России. После перехода на сторону РФ получил от «награду» в виде так называемого ордена «за верность долгу».
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.