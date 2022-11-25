Задержан экс-сотрудник МВД, который хотел передать РФ флешку с данными о сотрудниках СБУ, ВСУ, ГУР и Азова — Служба безопасности 25 ноября, 17:48 СБУ задержала предателя (Фото:ssu.gov.ua)

В пятницу, 25 ноября, Служба безопасности Украины сообщила, что военная контрразведка и следователи СБУ провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению бывшего сотрудника МВД Украины, решившего перейти на сторону страны-агрессора.

«Чтобы показать свою „пользу“ рашистам, он собрал засекреченную информацию о руководстве и кадровых сотрудниках силовых ведомств Украины», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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В СБУ заявили, что мужчина планировал лично передать данные в посольство РФ в Будапеште на флешке. Впрочем, сотрудники СБУ задержали его на пункте пропуска при попытке пересечь государственную границу.

С началом полномасштабной агрессии, предатель проживал на территории Белой Церкви, был активным сторонником «русского мира», но руководствовался не только идеологическими мотивами. В частности, рассчитывал стать главным полицейским столицы и Киевской области в случае захвата региона.

«Это лицо находилось на прямом контакте с российским диверсантом Игорем Безлером, а также поддерживало дружеские связи с другими представителями так называемой «милиции днр», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, именно по их «наводке» задержанный начал собирать засекреченные данные о сотрудниках СБУ, ГУР, лидерах движения Азов, а также военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Установлено, что кроме картотеки украинских „силовиков“, он собирал информацию и о важных объектах ВСУ: базах, складах, арсеналах, местах их расположения» — сказано в сообщении.

В СБУ заявили, что во время обысков у фигуранта уголовного дела обнаружили пистолет Макарова, символику террористической организации «ДНР» и запрещенной в Украине коммунистической партии.

Все изъятые материалы отправлены на экспертизу. Задержанному планируется сообщение о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились сотрудниками военной контрразведки и следователями СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора Украины.