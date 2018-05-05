Пребывание запрещено. На пункте пропуска Гнутово военные объявили красный режим

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Работа КПВВ Гнутово 5 мая приостановлена ​​до стабилизации ситуации
Фото: Операция объединенных сил/Joint forces operation

Работа КПВВ Гнутово 5 мая приостановлена ​​до стабилизации ситуации

После утренних обстрелов 5 мая контрольного пункта пропуска на линии разграничения Гнутово на Донбассе правоохранители объявили режим красный, запрещающий пребывание людей.

Работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда приостановлена, до стабилизации ситуации и установления обстоятельств обстрела.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

По информации пресс-центра Объединенных сил, боевики оккупационных администраций РФ осуществили две атаки. Огонь велся из противотанковых управляемых ракет.

На момент атаки на пункте пропуска было много людей, которых эвакуировали в укрытие. В результате обстрела было повреждено два автомобиля, люди не пострадали.

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