Пребывание запрещено. На пункте пропуска Гнутово военные объявили красный режим

После утренних обстрелов 5 мая контрольного пункта пропуска на линии разграничения Гнутово на Донбассе правоохранители объявили режим красный, запрещающий пребывание людей.

Работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда приостановлена, до стабилизации ситуации и установления обстоятельств обстрела.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

По информации пресс-центра Объединенных сил, боевики оккупационных администраций РФ осуществили две атаки. Огонь велся из противотанковых управляемых ракет.

На момент атаки на пункте пропуска было много людей, которых эвакуировали в укрытие. В результате обстрела было повреждено два автомобиля, люди не пострадали.