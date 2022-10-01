«Демоны истерически праздновали массовые убийства». Подоляк отреагировал на митинги в поддержку Путина в Москве

1 октября, 14:20
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался по поводу митинга в центре Москвы в поддержку российского диктатора Владимира Путина, назвав это празднованием убийств украинцев.

Соответствующее сообщение он обнародовал в своем Twitter.

Он назвал пропутинское собрание в российской столице «адом на Красной площади».

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«Демоны истерически праздновали массовые убийства и попытку захвата чужой территории», — написал советник главы ОП.

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Он подчеркнул, что мир не поддерживает действия России и Путина и стремится остановить зло и произвол.

«Цивилизованный мир решил ускорить военную помощь Украине, прекратить российский беспредел и сохранить принципы глобальной безопасности. Зло не останется безнаказанным», - добавил Подоляк.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1576118968191897602

В пятницу, 30 сентября, Россия объявила об аннексии оккупированных территорий. В ходе церемонии в Кремле Путин выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью, в которой озвучил огромное количество лжи и обвинений в адрес стран Запада и призвал Киев «немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров», но заявил, что аннексию территорий Украины обсуждать .

В этот день около ста тысяч граждан Российской Федерации приняли участие в «праздновании» вооруженного захвата территорий Украины.

https://www.youtube.com/embed/trID5NTNZgc
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Владимир Путин Митинг Поддержка Захват Реакция Михаил Подоляк Война России против Украины аннексия

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