«Демоны истерически праздновали массовые убийства». Подоляк отреагировал на митинги в поддержку Путина в Москве
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:ОП)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался по поводу митинга в центре Москвы в поддержку российского диктатора Владимира Путина, назвав это празднованием убийств украинцев.
Соответствующее сообщение он обнародовал в своем Twitter.
Он назвал пропутинское собрание в российской столице «адом на Красной площади».
«Демоны истерически праздновали массовые убийства и попытку захвата чужой территории», — написал советник главы ОП.
Он подчеркнул, что мир не поддерживает действия России и Путина и стремится остановить зло и произвол.
«Цивилизованный мир решил ускорить военную помощь Украине, прекратить российский беспредел и сохранить принципы глобальной безопасности. Зло не останется безнаказанным», - добавил Подоляк.
В пятницу, 30 сентября, Россия объявила об аннексии оккупированных территорий. В ходе церемонии в Кремле Путин выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью, в которой озвучил огромное количество лжи и обвинений в адрес стран Запада и призвал Киев «немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров», но заявил, что аннексию территорий Украины обсуждать .
В этот день около ста тысяч граждан Российской Федерации приняли участие в «праздновании» вооруженного захвата территорий Украины.