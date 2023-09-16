Глава Нацполиции проверил меры безопасности в Умани во время празднования Рош ха-Шана: ситуация контролируемая 16 сентября, 13:48 Иван Выговский (Фото:Национальная полиция Украины/Telegram)

Глава Нацполиции Иван Выговский проверил меры безопасности в Умани Черкасской области. Там на празднование Рош ха-Шана прибыло более 35 тысяч паломников.

Об этом сообщила Нацполиция в Telegram.

Отмечается, что полиция в городе работает в усиленном режиме. Несмотря на повышенные риски и большое количество прибывших, правоохранители держат ситуацию под контролем, чрезвычайных происшествий не произошло.

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Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Полиция также организовала три места для фильтрации со сканерами багажа, стационарные посты, пункт визовой поддержки, контрольно-пропускные группы и увеличено количество следственно-оперативных групп.

Нацполиция сообщает, что в Умани круглосуточно работает координационный штаб в составе представителей Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, ГМС и других служб. Вместе с украинскими полицейскими службу также несут израильские правоохранители. Они прибыли с целью усиления мер безопасности и помощи туристам.

В городе продолжается запрет на продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пиротехнических средств, холодного оружия.



«Для нас важно даже во время полномасштабной войны с врагом обеспечить безопасное пребывание паломникам, которые приехали посетить религиозную святыню», — говорится в сообщении.

Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который в этом году пришелся на 15−17 сентября.

Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани является местом паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они съезжаются туда для празднования Рош ха-Шана. До полномасштабной войны в Умань приезжали от 20 до 40 тысяч хасидов. В прошлом году, несмотря на полномасштабное российское вторжение, в Умань приехали более 23 тысяч паломников, в этом году в течение 15−17 сентября ожидали более 30 тысяч.

По предварительным данным МВД, по состоянию на утро 15 сентября в Умань прибыли более 32 тысяч паломников-хасидов.

В местах паломничества в этом году несут службу как украинские, так и израильские полицейские.

С иудейским Новым годом украинскую еврейскую общину поздравил и президент Владимир Зеленский.

