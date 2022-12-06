Изменения в календаре. Будут ли дополнительные выходные в праздничные дни в декабре и январе 6 декабря, 13:43 Выходные, праздники и нерабочие дни в декабре 2022 (Фото:unsplash)

Согласно закону Об организации трудовых отношений в условиях военного положения от 15 марта, до завершения военного положения в Украине отменены все выходные на государственные праздники или перенос выходных на будние дни.

Поэтому в декабре украинцев ждут 22 рабочих дней и девять нерабочих дней, которые приходятся на субботу и воскресенье:

3-4 декабря;

10-11 декабря;

17-18 декабря;

24-25 декабря;

31 декабря.

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В январе 2023 украинцы также будут отдыхать девять дней:

1 января ( воскресенье);

7-8 января;

14-15 января;

21-22 января;

28-29 января.

Праздник в декабре 2022

5 декабря в Украине отмечали День Волонтера — это не государственный праздник, поэтому этот день должен быть рабочим даже без военного положения.

6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил Украины . Это тоже не государственный праздник.

6 декабря также отмечают День Святого Николая по западному стилю.

В 2022 году УПЦ разрешила праздновать Рождество по григорианскому календарю. Однако это касается только Рождественского богослужения, все остальные зимние праздники православные будут отмечать по юлианскому. ( старым) календарем. Однако если желающих перейти на григорианский календарь среди православных украинцев будет значительное количество, Священный Синод поднимет вопрос о полноценном переходе УПЦ на западный стиль.

По православному календарю в Украине празднуют День Святого Николая 19 декабря . Это тоже не государственный праздник, на празднование которого не предусматривается дополнительный выходной.

Напомним, 25 декабря в Украине празднуют Рождество по западному стилю. Это государственный праздник, поэтому в мирное время у украинцев есть дополнительный выходной. Однако в 2022 году этот праздник приходится на воскресенье, а во время военного положения этот выходной не переносится на рабочий день.

31 декабря в Украине отмечают приход Нового года.

Праздники в январе 2023

2023 наступит в воскресенье, поэтому 1 января будет выходным днем, а 2 января (понедельник) — рабочим, хотя в мирное время он был бы выходным.

Также в мирное время выходным должен был быть понедельник 9 января, ведь празднование Рождества по восточному стилю 7 января приходится на субботу. Однако в 2023 году дополнительный нерабочий день не будет.

Празднование Старого Нового года (Щедрого вечера) 13-14 января не государственный праздник и не предусматривает выходных.

19 января (понедельник) православные верующие будут праздновать Крещение. Этот день также рабочий.