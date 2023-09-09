Из-за совпадений и «смешения смыслов». Зеленский поручил пересмотреть всю систему профессиональных праздников в Украине 9 сентября, 18:17 Владимир Зеленский сообщил, что поручил создать логичную систему профессиональных праздников (Фото:Кадр видео Zelenskiy / Official via Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству пересмотреть всю систему профессиональных праздников.

Об этом он заявил в видеообращении 9 сентября.

Зеленский отметил, что уже много лет во вторую субботу сентября отмечается сразу два профессиональных праздника: День физической культуры и День украинского кино.

Видео дня

По словам президента, таких совпадений в украинском календаре «слишком много», в частности, совпадают День юриста и День художника, День строителя и День работников ветеринарной медицины.

Он также обратил внимание на то, что некоторые профессиональные праздники совпадают с днями памяти, например, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и День науки в мае 2024 года.

«Очевидно, что есть много недопустимых смешений смыслов. Некоторые профессиональные сообщества отмечают свой день еще по советским лекалам. Некоторые чрезвычайно важные дни памяти и дни украинских достижений вообще не отражены в нашем официальном календаре. Некоторые профессиональные сообщества, чья работа заслуживает и уважения, и внимания, пока не имеют своего профессионального дня — например, сообщество украинских историков. Собственно, я поручил Правительству Украины, соответствующим государственным институтам пересмотреть всю эту систему государственного внимания и обновить ее — справедливо и логично», — подытожил Зеленский.

Напомним, 28 июля президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении дат некоторых праздников, которые являются государственными.

Кроме переноса даты Рождества Христова с 7 января на 24 декабря, есть еще такие изменения:

1 октября ( вместо 14 октября) будут отмечать День защитников и защитниц и День Покрова Пресвятой Богородицы.

вместо 14 октября) будут отмечать День защитников и защитниц и День Покрова Пресвятой Богородицы. 15 июля ( вместо 28 июля) будут праздновать День украинской государственности.