Праздник шопоголиков. Как проходит Черная пятница в мире

В 2012 году Walmart объявил, что открывает магазины в 8 вечера в День благодарения

Сезон новогодних распродаж и грандиозных скидок стартовал 23 ноября. Черная пятница в Украине массово проходит уже несколько лет подряд. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Торговые сети традиционно будут продавать товары по заниженным ценам не только в пятницу, а в течение четырех дней - до понедельника 26 ноября.

Как проходит Черная пятница в мире

Безумные очереди и давка - Черная пятница или Black Friday - событие, которое в некоторых странах люди ждут больше, чем Рождества. В этот день магазины снижают цены до 90%. Черная пятница, как правило, приходится в промежуток между 23 и 29 ноября. Она следует за Днем благодарения в США, который традиционно празднуют в четвертый четверг ноября. Крупнейшие торговые сети в мире открывают свои двери в этот день около 5 утра. Некоторые начинают работу в полночь.

Первым покупателям предлагают серьезные скидки для того, чтобы привлечь в магазины как можно больше посетителей. Самые ранние упоминания о Черной пятнице датируются 1961 годом. Название возникло в Филадельфии и сначала употреблялось в основном на восточном побережье Соединенных Штатов. Как метафора страшных пробок транспорта и пешеходов после Дня благодарения. Через некоторое время фраза приобрела другой смысл.

Черная пятница - это день, когда торговцы начинают получать прибыль, таким образом переходя из красного в черное, то есть из минуса в плюс. На протяжении многих лет розничная торговля в этот день начиналась с шести утра. С конца 2000-х - с 5 или даже 4 часов.

Столкновения во время распродаж

В 2011 году некоторые магазины впервые открылись в полночь, а через год Walmart и несколько других торговых компаний объявили, что открывают свои магазины в 20 вечера в День благодарения. Это привело к призывам к забастовке среди рабочих. Но уже в 2014 году такие магазины, как JCPenney, Best Buy и Radioshасk открылись в 17 в День благодарения.

В 2008 году толпа с 2000 покупателей в Нью-Йорке разнесла дверь магазина Walmart и затоптала до смерти работника магазина

Target, Walmart, Belk и Sears - на час позже. И в какое бы время не открывалась магазины, задолго до этого времени во многих странах под витринами выстраиваются огромные очереди. Для жителей страны, где родился этот праздник шопоголиков, традиционно проводить всю ночь перед магазинами, чтобы первыми попасть внутрь.

Обычное явление в США - потасовки в первый день распродаж. Ритейлеры иногда даже терпят убытки из-за чрезмерной активности покупателей. После нашествия толпы сторонников скидок некоторые вещи просто теряют свой товарный вид. Из года в год американские СМИ сообщают о массовых побоищах и драках на почве потребительского ажиотажа вокруг скидок.

Люди вырывают друг у друга коробки, пакеты, бьются за последний телевизор или блузку. В одну из Черных пятниц в Чикаго даже открыли стрельбу из-за понравившегося товара. В 2008 году толпа из около 2000 покупателей в Нью-Йорке разнесла дверь магазина Walmart и затоптала до смерти работника этого магазина.

"Он пытался взять под контроль толпу. Это не имело результата. Они просто толкнули его", - рассказывала женщина, которая в тот момент уже находилась внутри здания. В 2016 году минимум два человека погибли, а еще четыре получили ранения в результате стрельбы в ряде штатов в Черную пятницу. Видеоролики где зафиксировано, как клиенты ломают двери в магазины и разрушают все на своем пути, уже превратились в атрибут дня безумных скидок.

Как проходит Черная пятница в Европе и Азии

На этом фоне выделяются видео из канадских торговых центров в этот день. Люди спокойно заходят в здание под аплодисменты охраны и сотрудников. Спокойнее, чем в Штатах, проходит Черная пятница в Европе. Первая, по-настоящему массовая Черная пятница там состоялась в 2013 году. Однако в европейских странах уже существовала традиция делать предновогодние распродажи. Хотя и здесь случались неприятные инциденты.

В 2009 году в немецком городе Ахен несколько покупателей в результате столкновения, которые в качестве оружия использовали палку салями и двухкилограммовые куски пармезана, оказались в больнице. В Азии вместо Черной пятницы выделяют Красную - ее полный аналог. Ее проводят в начале января. К распродажам в Азии присоединяют интернет-магазины и крупные торговые сети.

На какие товары в Черную пятницу наименьший спрос

Обычно акции Красной пятницы проводят Китай, Гонконг, Малайзия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань и Таиланд. В Украине Черная пятница проводится с 2013 года. С Черной пятницы в мире только начинается традиционный рождественский сезон распродаж, рассказывает пиар-директор одного из украинских торгово-развлекательных центров Татьяна Таджанова.

"Стартуют скидки в магазинах. Они не обязательно должны быть массовые - 70-80%. Это один день в мировом ритейле на весь ассортимент, который существует в магазине в определенном процентном соотношении", - рассказала пиар-директор.

Украинские магазины любят растягивать Черную пятницу на несколько дней. Ежегодно в прессе появляются репортажи людей из магазинов электроники. Однако, как показывает опрос, охотников за скидками интересует одежда. Техника занимает лишь второе место, а наименьшим интересом пользуются книги, спортивные товары и нижнее белье.

Согласно исследованию от Black Friday Global, в котором приняли участие 12 тыс. человек из 55 стран мира, более 30% украинцев готовы "охотиться" за скидками этого года и именно в Украине в Черную пятницу можно получить одну из наибольших прибылей в мире. Первое место в этом рейтинге занимают США - 68%, второе - Украина с 66%, а замыкает тройку лидеров Канада - тоже 66%.