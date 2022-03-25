«Закончились хорошие новости». 10 перехваченных СБУ разговоров оккупантов, подтверждающих жалкое состояние врага 25 марта, 06:06 Цей матеріал також доступний українською Артем Дехтяренко — спикер СБУ (Фото:Скриншот видео СБУ)

Ко дню Службы безопасности Украины публикуем несколько перехваченных ею звонков.

25 марта в Украине празднуют День СБУ. Прекрасный способ отметить этот праздник, еще раз переслушать несколько перехваченных разговоров российских оккупантов, жалующихся на командование, плохое обеспечение и свои потери.

Видео дня

Все диалоги были перехвачены Службой безопасности Украины, которая ежедневно без устали вместе с Вооруженными силами Украины работает над сохранением и восстановлением украинского суверенитета.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.