«Закончились хорошие новости». 10 перехваченных СБУ разговоров оккупантов, подтверждающих жалкое состояние врага

25 марта, 06:06
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Артем Дехтяренко — спикер СБУ (Фото:Скриншот видео СБУ)

Артем Дехтяренко — спикер СБУ (Фото:Скриншот видео СБУ)

Ко дню Службы безопасности Украины публикуем несколько перехваченных ею звонков.

25 марта в Украине празднуют День СБУ. Прекрасный способ отметить этот праздник, еще раз переслушать несколько перехваченных разговоров российских оккупантов, жалующихся на командование, плохое обеспечение и свои потери.

Видео дня

Все диалоги были перехвачены Службой безопасности Украины, которая ежедневно без устали вместе с Вооруженными силами Украины работает над сохранением и восстановлением украинского суверенитета.

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Редактор: Ангелина Головач

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Российские войска Радиоперехват

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