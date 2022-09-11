Величайший пророк. История и традиции Дня Усекновения главы Иоанна Крестителя 11 сентября, 04:38 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Крестителя (Фото:ПЦУ)

11 сентября православная церковь отмечает Усекновение главы Иоанна Крестителя, пишет в своем материале специально для НВ Митрополит Львовский и Сокальский Димитрий.

Димитрий Митрополит Львовский и Сокальский

Пророк Иоанн Предтеча опередил Господа нашего Иисуса Христа своим рождением, опередил его и смертью. Как на земле он проповедовал о Его спасительном пришествии, так и в стране умерших сообщил о Его победном сошествии в ад. Заря, предвестница солнца, скрывается, когда восходит большое Светило. Так и пророк Иоанн, приготовив людей к принятию Искупителя, крестил Его Самого и закончил свою земную жизнь в страданиях. Поэтому к славе великого пророка, Крестителя Господня, отшельника и девственника, он присоединил славу и венец мученика за истину. Такими, если коротко, были духовные обстоятельства мученической кончины Иоанна Крестителя.



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Царем Галилеи, Переи и Заиорданский земли в последние дни пророка Иоанна был Ирод Антипа, сын Ирода Великого. Человек очень суеверный, нетвердый в вере, слабый волей, преданный чувственности, непостоянный и пустой. Саддукейского неверие при его дворе царило в полную силу. Подвергнутый разврату, будучи аморальным, Ирод жил в прелюбодеянии и беззаконии. Он отобрал жену у своего еще живого брата Филиппа — Иродиаду. Женился на ней, разойдясь для этого со своей законной женой, дочерью Арефы, царя Аравийского, из-за чего тот вел с ним войну. Иоанн Креститель, видя такое бесстыдное поведение нечестивого царя, не молчал, а смело в лицо сказал ему: «Не должно тебе иметь жену брата твоего» (Мк. 6, 18).

Слова эти пробудили совесть Ирода, но придворные своими коварными разговорами разжигали его гнев. Иродиада, которая поклялась сгубить Иоанна, не жалела ни лицемерных слез, ни ласковых просьб, чтобы убедить Ирода посадить Иоанна в тюрьму и умертвить Его. Слабый и малодушный царь долго противился этому. Он боялся народа, который любил Иоанна, но наконец поддался своему гневу и просьбам Иродиады. Он послал своих воинов, которые схватили Иоанна и посадили в тюрьму в Махер. Отсюда, из тюрьмы, Иоанн, услышав о делах Христовых, «послал двух из учеников своих спросить Его: Ты ли Тот, Который должен прийти, или нам другого ждать?» (Мф., 11, 2, 3).

Евангелист Матфей свидетельствует, что Ирод бросил Иоанна в тюрьму, чтобы отомстить: «ибо Ирод взял Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: не подобает тебе иметь ее. И хотел убить его, и побоялся народа, потому что считали его пророком « (Мф., 14, 3−5). У евангелиста Марка более точно указаны причины заключения пророка: «Иродиада же, негодуя на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и охранял Его; многое делал, слушаясь Его, и с удовольствием слушал его» (Мк. 6, 19, 20). В сердце Ирода было полно противоречий: он верил и не верил, ненавидел и ценил, составлял убийственные планы и мешал злоумышленникам, посланным Иродиадой, бросил пророка в тюрьму и многое делал по его советам.

В этот день православные христиане соблюдают строгий однодневного пост и не участвуют во всевозможных веселых действах и играх. Посещают только храмы и поминают всех казненных и павших на войне. Димитрий Митрополит Львовский и Сокальский

Наконец наступило назначенное время. Ирод праздновал день своего рождения. Устроен был большой пир, в заключение которого начались танцы: Саломея, дочь Иродиады, танцевала перед царем. Танец понравился пьяном распутнику и присутствующим с ним при столе. Тогда царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе» (Мк. 6, 22). И клялся ей: «Чего только попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства» (Мк. 6, 23). Она вышла и попросила совета у матери своей: «Что просить?». Она сказала: «Голову Иоанна Крестителя». И сразу же торопливо вернулась к царю и попросила: «Хочу, чтобы ты сейчас же дал мне на блюде голову Иоанна Крестителя» (Мк. 6, 25). Царь опечалился, но ради клятвы и из-за тех, что с ним были при столе, не желал ей отказать. Царь сразу послал солдата и приказал принести Иоаннову голову. И пошел он в тюрьму Иоанна и принес голову его на блюде, и девушке отдал, а и отдала ее матери своей.

Кара не заставила себя ждать, и то, чего так боялся Ирод, сбылось. Царь Аравийский, желая отомстить за бесчестие своей дочери, пошел войной на Ирода, победил его и разбил его войско так, что сам Ирод едва спасся. Затем император Римский лишил Ирода всей власти и всех богатств и вместе с прелюбодейницей и ее дочерью послал в ссылку сначала в Лион, в затем в Илерду, где они в бедности закончили свою жизнь. Когда танцовщица переходила зимой через реку, лед проломился, и Соломея погрузилась в воду по шею так, что лед сжал ее, и она повисла в воде. Пока острым льдом ей совсем перерезало шею. Голову погибшей принесено водой к Ироду и Иродиаде. Впоследствии и они были заживо поглощены землей.

В память об усекновении главы пророка Иоанна установлен Церковью особый день — 11 сентября (29 августа по ст. ст.). В III в. над гробницей святого пророка был построен храм, который упоминается в произведениях саященномученика Киприана. В 362 году язычники по повелению Юлиана Отступника для надругательства раскопали могилу и сожгли честные останки пророков Елисея и Иоанна. Но благочестивые христиане собрали часть мощей и перевезли их в Александрию.

В народном воображении это день «Головосека». Согласно определенным верованиям, которые не имеют никакого отношения к церковному уставу, в этот день не варят борщ, не берут в руки нож и другие острые предметы, не режут ничего круглого, например, капусту, тыкву, дыню, арбуз и т. д. , даже хлеб ломают руками.

День Усекновения главы Иоанна Предтечи является великим. Православные христиане придерживаются строгого однодневного поста и не участвуют во всевозможных веселых действах и играх. В этот день посещают только храмы и поминают всех казненных и павших на войне.

Проект о церковных праздниках создан в сотрудничестве с Православной Церковью Украины.

Впервые материал был опубликован на сайте 11 сентября 2021 года.

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