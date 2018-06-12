Правозащитники зафиксировали 55 случаев пыток в оккупированном Крыму

С начала российской оккупации Крыма зафиксирован по меньшей мере 181 случай жестокого обращения с местными жителями со стороны подконтрольных Кремлю "властей", из них 55 случаев пыток, сообщила координатор КрымSOS Тамила Ташева.

По ее словам, первые случаи негуманного отношения к крымчанам связаны "со спецоперацией России по захвату Крыма" в марте 2014 года, передает Радио Свобода.

Пострадавший житель Крыма Ибрахимджон Мирпочаев рассказал, что стал жертвой пыток со стороны сотрудников ФСБ РФ. После обыска и задержания его связывали скотчем, надевали на голову мешок, били, пропускали ток. Он отметил, что пыткам подверглись и члены его семьи. По его словам, российские спецслужбы также пытались его завербовать.

По данным прокуратуры АР Крыма, зарегистрировано около 140 уголовных дел по всем фактам пыток и бесчеловечного обращения с людьми во временно оккупированном Крыму.

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Напомним, что 21 мая ФСБ РФ заявила о разоблачении в Крыму экстремистской группы, якобы созданной помощником народного депутата Украины Мустафы Джемилева Эрролом Велиевым по указанию лидера Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

ФСБ заявляет, что "в состав группы, сформированной в Харькове, кроме Велиева, вошли бывшие спортсмены-боксеры Третьяков и Стешенко".