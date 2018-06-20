Правозащитники просят уволить жену Турчинова за дискриминационные высказывания

Турчинова считает, что дискриминации женщин в Украине не существует и склонна видеть "заговор" в отстаивании прав ЛГБТ

Ряд правозащитных организаций обратились к ректору Национального педагогического университета имени Н. П. Драгоманова с просьбой уволить сотрудницу вуза Анну Турчинову, супругу секретаря СНБО Александра Турчинова, за дискриминационные высказывания в адрес ЛГБТ-сообщества.

Последняя сперва опубликовала статью Гомодиктатура. Часть 1. Как развращать детей.

Впоследствии в комментарии Громадському она обвинила ЛГБТ в том, что это "болезнь", заявила о том, что "новые учебники могут изменить сексуальную ориентацию ребенка".

Правозащитники в своем обращении подчеркивают, что подобные утверждения являются антинаучными, поскольку "никого невозможно сделать геем или лесбиянкой, потому что формирование сексуальной ориентации человека - сложный и длительный индивидуальный процесс".

Обращение с требованием уволить Турчинову подписали, в частности, Украинский Хельсинкский союз по правам человека, Центр информации про права человека, Центр гражданских свобод, ГО КиевПрайд, Правозащитный ЛГБТ центр Наш мир.

Также жена секретаря СНБО Александра Турчинова считает, что представители ЛГБТ являются "отклонением от нормы", гомосексуальность - болезнью, а дискриминации женщин в Украине не существует. В то же время активисты напоминают, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в 1994 году изъяла гомосексуальность из списка болезней.

Правозащитники указали, что Турчинова в своей статье использует обороты вроде "мракобесие", "антинаучная идеология, которая ведет к вымиранию", а также демонстрирует уязвимость к конспирологическим теориям.

"ЛГБТ не размножаются, поэтому им нужна новая кровь и плоть. Они поняли, что не могут сделать это по-другому, кроме как с детства рассказывать школьникам, что это все абсолютно нормально", - сказала Турчинова.

В ответ активисты выразили серьезное беспокойство, ведь подобные высказывания "напоминают пропагандистские клише времен нацистской Германии".

Отмечается, что Нидерланды, Исландия, Ирландия, Франция, Норвегия, Швеция имеют одни из крупнейших в Европе суммарных коэффициентов рождаемости, вместе с этим в этих странах признаны однополые гражданские партнерства.

Турчинова занимает должность декана факультета естественно-географического образования и экологии, доцент.

Обращение адресовано также в Государственную службу качества образования Украины. Правозащитники считают, что Турчинова продемонстрировала некомпетентность, недопустимую в контексте своей должности.

"Мы убеждены, что лицо, ответственное за образование будущих педагогов, должно понимать последствия распространения дискриминационной риторики и уважать человеческое достоинство и ценности прав человека", - говорится в обращении.