«Бездна страха и дикого беззакония». Правозащитники HRW задокументировали доказательства военных преступлений РФ

22 июля, 21:47
Российский оккупант (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила российскую армию в пытках, незаконных задержаниях и насильственных исчезновениях мирных жителей на оккупированных южных территориях Украины.

Речь идет о Херсонской и Запорожской областях.

В последнем отчете правозащитная организация заявила, что эти нарушения являются военными преступлениями.

«Российские войска превратили оккупированные территории на юге Украины в бездну страха и дикого беззакония», — заявила представительница HRW Юлия Горбунова и добавила, что правозащитники документируют факты такого насилия.

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Она подчеркнула. что россияне должны прекратить эти преступления.

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«Российские власти должны немедленно прекратить такие злоупотребления и понять, что они могут быть и будут привлечены к ответственности», — подчеркнула Горбунова.

Отчет написан на основе общения с 71 жителем Херсона, Мелитополя, Бердянска, Скадовска и еще 10 городов Херсонской и Запорожской областей.

Свидетели описали 42 случая, когда российские войска произвольно удерживали гражданских лиц, в некоторых случаях без связи с внешним миром, пытали многих из них, причем некоторые из задержанных исчезли. Также подверглись пыткам трое военнослужащих территориальной обороны, которые имели статус военнопленных. Двое из них погибли, сообщает HRW.

Среди методов пыток, были длительное избиение, иногда бейсбольными битами, и ушибы током, что часто приводило к травмам, включая переломы ребер и других костей, сильные ожоги, сотрясение мозга, кровоподтеки.

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Освобожденные жертвы даже после лечения не могут нормально ходить.

«Украинцы на оккупированных территориях переживают адские испытания. Российские власти должны немедленно расследовать военные преступления и другие злоупотребления со стороны своих сил в этих районах, а также расследование должны провести международные следственные органы для привлечения виновных к ответственности», — говорится в сообщении.

Постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева сообщила HRW, что по оценкам правозащитников, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину исчезли по меньшей мере 600 человек.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Армия России Human Rights Watch Военные преступления Война России против Украины

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