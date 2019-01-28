Правосудия в России нет: Балух не будет просить о помиловании
Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что украинский политзаключенный, активист Владимир Балух не намерен просить о помиловании.
Об этом сообщает Крым Реалии.
“Балух осознает, что никакого правосудия в России нет и решение об отказе в освобождении его не удивило. Он не признает свою вину. Согласно уголовно-процессуальному кодексу России, осужденный должен признать вину и обратится с просьбой о помиловании. Просить, чтобы его помиловали и «дали условно», он не будет. Свой срок он будет досиживать”, - сказал Чийгоз.
Ранее, оккупационный суд Крыма отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинения в хранении боеприпасов, его приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).
Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита свидетельствуют об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.
Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.