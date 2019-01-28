Иван Примаченко
Как финны осваивают искусственный интеллект
Павел Кухта
Как снизить уровень госдолга
Иван Яковина
Дональд Трамп сдулся
Иван Компан
Аномалия или закономерность

Правосудия в России нет: Балух не будет просить о помиловании

Вчера, 17:45
199
Цей матеріал також доступний українською

Крым Реалии/ Oleksandra Surgan

Владимир Балух

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что украинский политзаключенный, активист Владимир Балух не намерен просить о помиловании. 

Об этом сообщает Крым Реалии

“Балух осознает, что никакого правосудия в России нет и решение об отказе в освобождении его не удивило. Он не признает свою вину. Согласно уголовно-процессуальному кодексу России, осужденный должен признать вину и обратится с просьбой о помиловании. Просить, чтобы его помиловали и «дали условно», он не будет. Свой срок он будет досиживать”, - сказал Чийгоз.

Ранее, оккупационный суд Крыма отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинения в хранении боеприпасов, его приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита свидетельствуют об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.

Теги:   Крым Политзаключенные Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 10:43

article_img
У посла Украины в Иране нашли незадекларированные активы на сумму более 1,2 миллиона
Страны

Вчера, 18:20

article_img
Протесты в Венесуэле: количество погибших возросло до 35 человек
Геополитика

Сегодня, 08:04

article_img
Украина улучшила позиции в рейтинге восприятия коррупции

ТОП 3

События

Вчера, 22:45

article_img
Убегал и стрелял в полицейских: в Ровенской области поймали вооруженного рецидивиста
3791
События

Вчера, 21:41

article_img
Из Украины пытались вывезти двигатели к Ми-24 в страну, находящуюся под санкциями
3430
События

27 января, 14:20

article_img
Памятник полководцу Суворову из Киева отправят в Швейцарию
3347