Правосудия в России нет: Балух не будет просить о помиловании Вчера, 17:45 199 Цей матеріал також доступний українською Крым Реалии/ Oleksandra Surgan Владимир Балух Крым Реалии/ Oleksandra Surgan

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что украинский политзаключенный, активист Владимир Балух не намерен просить о помиловании.

Об этом сообщает Крым Реалии.

“Балух осознает, что никакого правосудия в России нет и решение об отказе в освобождении его не удивило. Он не признает свою вину. Согласно уголовно-процессуальному кодексу России, осужденный должен признать вину и обратится с просьбой о помиловании. Просить, чтобы его помиловали и «дали условно», он не будет. Свой срок он будет досиживать”, - сказал Чийгоз.

Ранее, оккупационный суд Крыма отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинения в хранении боеприпасов, его приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита свидетельствуют об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.