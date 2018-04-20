Правоохранители расследуют смерть осужденного в киевском СИЗО по статье о ненадлежащей медпомощи

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Следователи ожидают результатов экспертизы

Следователи ожидают результатов экспертизы

По факту смерти осужденного в Лукъяновском СИЗО в Киеве, у которого нашли гематомы и открытую черепно-мозговую травму, начали уголовное производство по подозрению в ненадлежащем оказании медицинской помощи.

Об этом рассказал начальник управления Генпрокуратуры Вячеслав Свирець в комментарии Громадському радіо.

Правоохранители ожидают результатов экспертиз.

На данный момент это предварительная квалификация, следователи сделают выводы с учетом экспертиз.

Напомним, 22-летнего парня 3 апреля осудили по делу о грабеже, и тогда же его привезли в изолятор. 9 апреля он умер. Предварительно, у него были найдены ушибы и синяки, а также открытая черепно-мозговая травма.

По информации Министерства юстиции, парня поместили в камеру, однако там он начал себя неадекватно вести и проявлять признаки буйства: он начал биться головой о стену и другие предметы.

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