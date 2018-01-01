Правоохранители пришли с обысками в епархии Московского патриархата в Житомирской области Сегодня, 16:45 103 Цей матеріал також доступний українською Обыски проходят в Житомире, Коростене и Овруче Фото: periscope.com.ua

В понедельник, 3 декабря, правоохранители пришли с обысками в здания нескольких епархий Житомирской области.

Как сообщили в Нацполиции, следственные действия связаны с уголовным производством, которое начато по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

В частности, обыски проходят в восьми зданиях в Житомире, Коростене и Овруче. Их совместно проводят работники полиции и Службы безопасности Украины.

По данным местного портала Житомир.info, речь идет о епархиях Московского патриархата.