Представлялись СБУ и грабили харьковчан. Правоохранители разоблачили преступную группировку, участникам грозит 12 лет заключения 12 июля, 11:00 СБУ задержали преступную группировку в Харькове (Фото:СБУ/Телеграм)

Служба безопасности Украины обезвредила преступную группировку в Харькове, участники которой представлялись сотрудниками СБУ и под видом «обысков» совершали разбойные нападения на жителей города.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

Задокументировано, что в начале июля участники банды совершили разбой на квартиру харьковских супругов и отобрали золотые украшения на общую сумму более 20 тыс. долл, после чего лидер группировки начал требовать у мужчины еще 5 тыс. долл якобы для «закрытия» уголовного производства против него.

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В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал физическим насилием в отношении близких потерпевшего.

Сотрудники СБУ задержали организатора банды «на горячем» во время передачи ему всей суммы «дани» от потерпевшего. Фигурантом оказался 33-летний местный житель, который ранее неоднократно был осужден за совершение тяжких преступлений. Сейчас он находится под стражей.

В ходе обысков у него изъяли спецодежду со знаками различия СБУ, а также боевой пистолет ТТ с боекомплектом.

Фото: СБУ

По сообщению СБУ, продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников банды. Им грозит до 12 лет тюрьмы.