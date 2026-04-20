Нашли 500 000$. ГБР проводит обыски у главы ВВК в Закарпатской области, который брал взятки за выводы о непригодности — СМИ

20 апреля, 17:51
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ГБР 20 апреля проводит обыски у руководителя ВВК в Берегово Закарпатской области Владимира Паука (Фото: Виталий Глагола / Telegram)

ГБР 20 апреля проводит обыски у руководителя ВВК в Берегово Закарпатской области Владимира Паука (Фото: Виталий Глагола / Telegram)

У руководителя военно-врачебной комиссии в Берегово Закарпатской области Владимира Паука в понедельник, 20 апреля, проводят обыски. Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, руководитель ВВК требовал от военнослужащего 6 тысяч долларов за оформление ему статуса «ограниченно годный».

Работники Государственного бюро расследований во время проведения обыска нашли у Паука крупные суммы наличности в частности в долларах, евро, форинтах и фунтах стерлингов, пишет УП.

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Журналист Виталий Глагола также отметил, что ГБР вместе с СБУ и Нацполицией задержали руководителя ВВК в Берегово, который, как считают правоохранители, организовал схему по оформлению выводов о непригодности к военной службе и требует за это взятки.

По словам Глаголы, Паука взяли с поличным во время получения средств. У фигуранта дома нашли почти 500 000 долларов наличными. Сейчас обыски еще продолжаются, заявил журналист.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Государственное бюро расследований (ГБР) Обыск ВВК Взятка Мобилизация

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