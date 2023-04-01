Ждал «русский мир» в Одессе. Правоохранители задержали коллаборанта, сторонника Путина 1 апреля, 14:48 Пограничники разоблачили коллаборанта (Фото:Государственная пограничная служба)

Правоохранители задержали 57-летнего одессита, который в соцсетях восхвалял российскую диктатуру и призывал «русский мир» прийти в Одессу.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что задержанный на собственной странице в запрещенной в Украине соцсети Одноклассники создал пропагандистский канал по восхвалению политики российского диктатора Владимира Путина, призывая войска РФ захватить не только Украину, но и распространить идеологию «русского мира» по всей Европе.

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«Он открыто заявлял: „Одесса — это Россия“, а украинцев называл „радикалы“ и „ярые националисты“», — говорится в сообщении.

По месту жительства изменника провели обыск. У него обнаружили девайсы, через которые он распространял пропагандистскую идеологию, а также карабин, пистолеты, сабли, нож, патроны.

В настоящее время мужчина задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111−1 УКУ (коллаборационистская деятельность), которой предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

После проведения необходимых экспертиз будет решаться вопрос привлечения мужчины к ответственности по ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.