Правоохранители отреагировали на "исчезновение" капитана судна Норд Вчера, 22:19 1062 Цей матеріал також доступний українською Крым. Реалии Полиция проверяет информацию об исчезновении Владимира Горбенко Крым. Реалии

Прокуратура АР Крым и Национальная полиция прокомментировали информацию адвоката об исчезновении капитана керченского судна Норд Владимира Горбенко.

По словам представителя Национальной полиции Ярослава Тракало, полиция проверяет информацию об исчезновении капитана судна Норд.

"В Мелитопольское управление полиции Запорожской области обратился брат [капитана Владимира Горбенко] с заявлением об исчезновении", - сообщил он агентству Интерфакс-Украина.

Заместитель прокурора АР Крым Игорь Поночевный отметил, что их следователи не контролировали местонахождение Горбенко.

"В случае смены места жительства он должен был информировать суд. На каждый вызов он обязан был появляться в суд. Если он не появится – судом будут приняты соответствующие решения: или объявление в розыск, или повторный вызов", – сказал украинский прокурор в комментарии Крым.Реалии.

В пресс-центре Службы безопасности Украины проинформировали, что херсонское управление не задерживало капитана.

Напомним, что адвокат Максим Могильницкий заявил, что с 26 января не может связаться с Владимиром Горбенко, даже через родственников.

25 марта 2018 года в Азовском море было задержано крымское рыболовецкое судно Норд под флагом РФ.

Суд арестовал судно на время расследования. Членам экипажа (которые оказались гражданами Украины) назначили штраф за незаконное пересечение административной границы.

В отношении капитана судна Владимира Горбенко открыли два дела – за нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины и незаконное занятие рыбным промыслом.

По первому делу ему избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца с правом внесения залога, по второму - в виде личного обязательства с запретом на посещение оккупированного Крыма.