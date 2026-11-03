Правоохранители задержали женщину, которая приехала на машине скорой помощи к дому в Петропавловской Борщаговке, где вечером 2 ноября произошли столкновения. Она заранее приобрела автомобиль скорой помощи и надела форму медперсонала, заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает ТСН .

По его словам, женщина вместе с водителем проводила разведку объекта как минимум за трое суток до событий.

Руководитель ОП заявил, что в телефоне задержанной обнаружили фотографии и переписку, в частности с Telegram-каналами, которые начали массово распространять информацию о ситуации. По словам Буданова, мотивы действий женщины еще выясняются. Он допустил как личную заинтересованность — популярность или деньги, так и возможную антигосударственную цель.

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«Нельзя просто всё списать на действия провокаторов. Эта ситуация продемонстрировала напряженность в обществе и наличие проблем, которые необходимо решать», — подчеркнул он.

Руководитель Офиса президента также заявил, что люди, которым требовалась медицинская помощь, находятся в больнице. В то же время он утверждает, что большинство тех, кто был в доме, в такой помощи не нуждались.

Как ранее сообщали СМИ, женщина по имени Валентина Молодая — прибывшая в место дислокации бойцов Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке в форме врача скорой помощи и заявившая, что в здании удерживают людей, срочно нуждающихся в медицинской помощи, — ранее участвовала в попытке организации протестов в центре Киева, имевших пророссийский след. Информационная кампания вокруг этих акций, по заключению фактчекеров, содержала признаки российского вмешательства.

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября Молодая прибыла в пункт сбора военнослужащих на автомобиле службы неотложной помощи, закрывшейся в 2023 году.

По данным «Слідство.інфо», 49-летняя Валентина Молодая, работающая в клинике пластической и эстетической хирургии, — как сообщил начальник управления превентивной деятельности полиции Киевской области Борис Бреус, — вызвала правоохранителей и первой заявила, что в доме незаконно удерживают людей, которым срочно нужна помощь врачей. После этого, по словам Бреуса, возле дома стали собираться местные жители.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко пояснил, что здание использовалось как пункт временного размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных числились как самовольно оставившие часть (СОЧ). В корпусе Азов, к которому относится это подразделение, подтвердили наличие травм у этих четверых человек и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения насилия.

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Вечером в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования, а к выяснению обстоятельств подключились ГБР и Офис военного омбудсмена. На месте также находился руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а людей из дома вывели. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.