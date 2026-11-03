Столкновения в Петропавловской Борщаговке: задержана женщина, которая выдавала себя за врача и за три дня до событий проводила разведку объекта — Буданов

3 ноября, 14:17
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Валентина Молода в одежде врача скорой помощи в месте дислокации бойцов Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке (Фото: Скриншот видео / Instagram)

Валентина Молода в одежде врача скорой помощи в месте дислокации бойцов Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке (Фото: Скриншот видео / Instagram)

Правоохранители задержали женщину, которая приехала на машине скорой помощи к дому в Петропавловской Борщаговке, где вечером 2 ноября произошли столкновения. Она заранее приобрела автомобиль скорой помощи и надела форму медперсонала, заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает ТСН.

По его словам, женщина вместе с водителем проводила разведку объекта как минимум за трое суток до событий.

Руководитель ОП заявил, что в телефоне задержанной обнаружили фотографии и переписку, в частности с Telegram-каналами, которые начали массово распространять информацию о ситуации. По словам Буданова, мотивы действий женщины еще выясняются. Он допустил как личную заинтересованность — популярность или деньги, так и возможную антигосударственную цель.

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«Нельзя просто всё списать на действия провокаторов. Эта ситуация продемонстрировала напряженность в обществе и наличие проблем, которые необходимо решать», — подчеркнул он.

Руководитель Офиса президента также заявил, что люди, которым требовалась медицинская помощь, находятся в больнице. В то же время он утверждает, что большинство тех, кто был в доме, в такой помощи не нуждались.

Как ранее сообщали СМИ, женщина по имени Валентина Молодая — прибывшая в место дислокации бойцов Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке в форме врача скорой помощи и заявившая, что в здании удерживают людей, срочно нуждающихся в медицинской помощи, — ранее участвовала в попытке организации протестов в центре Киева, имевших пророссийский след. Информационная кампания вокруг этих акций, по заключению фактчекеров, содержала признаки российского вмешательства.

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября Молодая прибыла в пункт сбора военнослужащих на автомобиле службы неотложной помощи, закрывшейся в 2023 году.

По данным «Слідство.інфо», 49-летняя Валентина Молодая, работающая в клинике пластической и эстетической хирургии, — как сообщил начальник управления превентивной деятельности полиции Киевской области Борис Бреус, — вызвала правоохранителей и первой заявила, что в доме незаконно удерживают людей, которым срочно нужна помощь врачей. После этого, по словам Бреуса, возле дома стали собираться местные жители.

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Вечером в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования, а к выяснению обстоятельств подключились ГБР и Офис военного омбудсмена. На месте также находился руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а людей из дома вывели. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Провокации Военнослужащий Задержание Кирилл Буданов Борщаговка

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