В ВСП назвали самые распространенные правонарушения среди военных

Среди наиболее распространенных правонарушений военнослужащих числятся самовольное оставление части и нарушение правил обращения с оружием.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель начальника ВСП полковник Евгений Свидерский.

«На сегодняшний день среди наиболее распространенных правонарушений — самовольное оставление части, нарушение правил обращения с оружием, а также другие правонарушения установленного порядка воинской службы», — отметил он.

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Свидерский подчеркнул, что дисциплина критически важна для стабильности подразделений и выполнения боевых задач.

«Армия — это система, где все взаимосвязано. И если где-то возникает сбой дисциплины, это может повлиять на выполнение боевых задач. Поэтому влияние таких правонарушений всегда системно: оно бьет не только по конкретному человеку, но и по подразделению в целом», — пояснил он.

2 апреля Генеральный штаб упростил процедуру возвращения военнослужащих после самовольного оставления воинской части. Документы на назначение теперь подаются напрямую от воинской части в Генштаб.

25 марта министр обороны Михаил Федоров заявил, что обсудил проблемные вопросы и изменения для военнослужащих со штурмовиками и пехотинцами 13 подразделений Сил обороны, которые выполняют сложные задачи на фронте.

В январе Федоров заявил, что около 2 миллионов военнообязанных украинцев находятся в розыске, а еще около 200 тысяч военных — в СЗЧ.

23 февраля он сообщил, что Минобороны работает над комплексной реформой мобилизации в Украине.