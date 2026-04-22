«У человека будет на лбу написано, что он террорист?» Костенко прокомментировал идею раздать гражданским оружие в связи с киевскими событиями

Идею обеспечить самозащиту граждан часто выдвигают те, кто никогда не держал в руках оружия и не понимает, что ситуация огневого контакта является сильным стрессом.

Об этом, комментируя дискуссию, которая возникла после теракта в Киеве 18 апреля, сказал в эфире Radio NV секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко (фракция Голос).

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«Все думают, что это будет как в голливудских фильмах. Оружие всем раздадут, они увидят террориста… У него будет на лбу написано, что он террорист и плохой человек? Если кто-то бежит с оружием, то это не человек, который, например, пытается преследовать террориста, а обязательно тот террорист, которого он ждал всю жизнь и он будет против него мастерски драться», — саркастически заметил он.

Действующий военнослужащий Костенко констатировал, что в реальной боевой ситуации психология человека меняется.

«Даже при том, когда у тебя есть оружие, ты можешь не отреагировать или отреагировать не так, как тебе хотелось бы. Я сам был свидетелем, когда в подразделениях были ребята, которые в мирное время выигрывали первые места по стрельбе, по работе с оружием, а когда случалась реальная боевая ситуация, они застывали и реально „ловили ступор“ (у нас это так называется) и практически не принимали в ней участие. Глаза были — на все очки. Их потом нужно было после боестолкновения приводить в чувство», — рассказал он.

Теракт в Киеве

18 апреля в Голосеевском районе столицы 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт.

Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали его. Известно о семи погибших, кроме стрелка, и 14 пострадавших. Правоохранители квалифицировали расстрел гражданских и захват заложников как теракт.

Васильченков, по данным СМИ, имел антиукраинские и антисемитские взгляды. В то же время у него были официальные разрешения на владение карабином.

Министр внутренних дел Игорь Клименко после теракта в Киеве анонсировал подготовку законопроекта о расширении права на владение оружием гражданскими гражданами.