Правительство запретило буквы Z и V на автономерах: разъяснение от МВД
Правительство запретило буквы Z и V на автономерах (Фото:avtonomeru.com.ua)
Недавно украинский Кабмин запретил заказывать и производить автомобильные номерные знаки, содержащие символику, ассоциирующуюся с войной России в Украине. В МВД разъяснили детали запрета.
Как объясняет главный сервисный центр МВД, теперь под запрет попадают буквы Z и V, использование которых в индивидуальном номерном знаке имеет намек на символику российского вторжения. То есть, не допускается использование этих букв отдельно, а также в словах, написанных кириллицей, вместо «З», «С», «В», «Ф».
Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима или национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.
Подчеркивается, что на украинских номерных знаках не может быть эмблем органов государства-террориста и вооруженных сил России: сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения.
В МВД обнародовали инфографику, согласно которой нельзя размещать на номерных знаках надписи типа «КУZВАС», «ZAПОБЕДУ», «ZAПРАVДУ», но разрешаются надписи типа «VICTORY», «ZORRO», «PIZZA».
21 апреля Кабмин принял постановление, согласно которому индивидуальный номерной знак транспортного средства не может содержать символику вторжения России в Украину.
Еще в апреле прошлого года Верховная Рада приняла закон, запрещающий символику, которую используют военные РФ в войне против Украины, а саму Россию признала государством-террористом.