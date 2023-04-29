Правительство запретило буквы Z и V на автономерах: разъяснение от МВД 29 апреля, 13:49 Правительство запретило буквы Z и V на автономерах (Фото:avtonomeru.com.ua)

Недавно украинский Кабмин запретил заказывать и производить автомобильные номерные знаки, содержащие символику, ассоциирующуюся с войной России в Украине. В МВД разъяснили детали запрета.

Как объясняет главный сервисный центр МВД, теперь под запрет попадают буквы Z и V, использование которых в индивидуальном номерном знаке имеет намек на символику российского вторжения. То есть, не допускается использование этих букв отдельно, а также в словах, написанных кириллицей, вместо «З», «С», «В», «Ф».

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Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима или национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

Подчеркивается, что на украинских номерных знаках не может быть эмблем органов государства-террориста и вооруженных сил России: сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения.

В МВД обнародовали инфографику, согласно которой нельзя размещать на номерных знаках надписи типа «КУZВАС», «ZAПОБЕДУ», «ZAПРАVДУ», но разрешаются надписи типа «VICTORY», «ZORRO», «PIZZA».

Фото: МВД

21 апреля Кабмин принял постановление, согласно которому индивидуальный номерной знак транспортного средства не может содержать символику вторжения России в Украину.

Еще в апреле прошлого года Верховная Рада приняла закон, запрещающий символику, которую используют военные РФ в войне против Украины, а саму Россию признала государством-террористом.