Правительство выделило 1,2 млрд гривен на строительство защитных сооружений в Харьковской и Черниговской областях 15 августа, 17:42 Премьер-министр Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Telegram)

Во вторник, 15 августа, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделило более 1,2 миллиарда гривен на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений на Харьковщине и Черниговщине.

Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram.

По его словам, Кабинет министров выделил эти деньги из резервного фонда государственного бюджета на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов Украины.



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Шмыгаль пояснил, что на запрос Харьковской и Черниговской ОГА правительство направляет 911,5 миллионов для Харьковщины и более 363 миллионов гривен для Черниговщины.



Он отметил, что областные военные администрации являются заказчиками и исполнителями этих работ.



«Укрепляем безопасность и обороноспособность государства», — подчеркнул премьер-министр.

15 августа командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что в Черниговской области две группы российских диверсантов пытались прорвать украинскую границу.

В ночь на 1 августа группа российских диверсантов пыталась прорвать украинскую границу на участке в Черниговской области. Всего за июль в Черниговской и Сумской областях было четыре таких попытки.