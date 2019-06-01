Правительство прекратило полномочия членов правления Укрзализныци Михальчука и Бужора Вчера, 14:07 Цей матеріал також доступний українською Укрзализныця Правительство прекратило полномочия членов правления Укрзализныци Михальчука и Бужора Укрзализныця

Кабинет министров поддержал представление наблюдательного совета Укрзализныци о прекращении полномочий Александра Бужора и Сергея Михальчука.

Соответствующее решение напечатал Правительственный курьер, сообщает Укрзализныця.

Соответствующее представление наблюдательный совет общества внес 5 апреля 2019 года. Решение Наблюдательного совета Укрзализныци было принято в соответствии с п. 5 ч.1 ст. 41 Кодекса законов о труде Украины.

Начиная с 5 апреля 2019 года наблюдательный совет Укрзализныци прекратил полномочия Сергея Михальчука и Александра Бужора и отстранил их от осуществления полномочий членов правления общества.