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Правительство прекратило полномочия членов правления Укрзализныци Михальчука и Бужора

Вчера, 14:07
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Правительство прекратило полномочия членов правления Укрзализныци Михальчука и Бужора - фото

Укрзализныця

Правительство прекратило полномочия членов правления Укрзализныци Михальчука и Бужора

Кабинет министров поддержал представление наблюдательного совета Укрзализныци о прекращении полномочий Александра Бужора и Сергея Михальчука.

Соответствующее решение напечатал Правительственный курьер, сообщает Укрзализныця.

Соответствующее представление наблюдательный совет общества внес 5 апреля 2019 года. Решение Наблюдательного совета Укрзализныци было принято в соответствии с п. 5 ч.1 ст. 41 Кодекса законов о труде Украины.

Начиная с 5 апреля 2019 года наблюдательный совет Укрзализныци прекратил полномочия Сергея Михальчука и Александра Бужора и отстранил их от осуществления полномочий членов правления общества.

Теги:   Укрзализныця

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