Кабмин передаст Киеву 10 дополнительных генераторов для обеспечения работы водоканала

5 ноября, 10:55
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Премьер-министр Украины Сергей Корецкий (Фото: Сергей Корецкий / Telegram)

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий (Фото: Сергей Корецкий / Telegram)

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство передаст Киеву 10 дополнительных генераторов для обеспечения работы водоканала. Еще 21 генератор поступит в 12 общин в регионах.

Об этом Корецкий сообщил в своих социальных сетях в четверг, 5 ноября.

«Люди не должны каждый раз оставаться без водоснабжения из-за российских атак на энергосистему. Критически важно обеспечить водоканалы и системы водоотведения резервными источниками питания», — отметил он.

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Глава правительства заявляет, что генераторы будут переданы за счет средств резервного фонда в рамках программы обеспечения общин мобильными генераторами.

Премьер призвал местные органы власти обеспечить максимально быстрое установление и подключение оборудования.

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3 ноября Укрэнерго заявило об одной из самых масштабных российских атак на энергетику Украины. За сутки россияне более 20 раз целенаправленно атаковали энергообъекты, использовав «беспрецедентное количество средств поражения». В ряде регионов, в частности в Киеве и области, были введены аварийные отключения света.

В Киевводоканале сообщили, что столица временно осталась без водоснабжения. Там также предупредили, что после восстановления электроснабжения потребуется время на запуск оборудования, заполнение водопроводных сетей и стабилизацию давления.

4 ноября в Киеве полностью восстановили водоснабжение. Энергетики также сообщили о возвращении столицы и области к графикам отключения света после аварийных обесточиваний.

5 ноября в Киеве по команде Укрэнерго в части Святошинского, Шевченковского и Подольского районов ввели экстренные отключения света.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Киев Водоснабжение Сергей Корецкий

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