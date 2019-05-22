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Правительство одобрило новое Украинское правописание

Вчера, 17:36
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Правительство одобрило новое Украинское правописание - фото

200baliv.com

В среду, 22 мая, Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию Украинского правописания.

Как сообщает РБК-Украина, решение было принято без обсуждения.

Украинское правописание в новой редакции разработано специалистами Украинской национальной комиссии по вопросам правописания. Оно должно заменить редакцию от 1992 года

Постановление правительства принято для обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания.

Текст нового правописания есть в распоряжении издания.

Напомним, что в 2018 году Министерство образования и науки вынесло на общественное обсуждение проект новой редакции Украинского правописания. 

Теги:   Украинский язык Кабмин

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