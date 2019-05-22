Правительство одобрило новое Украинское правописание
В среду, 22 мая, Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию Украинского правописания.
Как сообщает РБК-Украина, решение было принято без обсуждения.
Украинское правописание в новой редакции разработано специалистами Украинской национальной комиссии по вопросам правописания. Оно должно заменить редакцию от 1992 года
Постановление правительства принято для обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания.
Текст нового правописания есть в распоряжении издания.
Напомним, что в 2018 году Министерство образования и науки вынесло на общественное обсуждение проект новой редакции Украинского правописания.