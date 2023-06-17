«Украина открыта для мира». Правительство готовит законопроект, который закрепит английский как язык международного общения — Шмыгаль 17 июня, 19:41 Премьер-министр Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Telegram)

Правительство готовит законопроект, направленный на признание английского языка как международного языка общения. Кроме того, нарабатываются решения для доступности его изучения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Украина открыта для мира. Параллельно с интеграцией Украины в ЕС усиливаем сотрудничество с международным сообществом. Вместе с этим растет потребность в людях со знанием английского языка. Его изучение должно стать более доступным для украинцев», — говорится в заметке.

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Шмыгаль сообщил, что провел совещание по английскому языку с участием Минцифры и Минкульта.

«Готовим проект закона, который, в частности, закрепит английский как язык международного общения. В то же время нарабатываются решения, которые сделают изучение английского более доступным для всех желающих», — добавил Шмыгаль.

По его словам, после победы начнется масштабный проект восстановления Украины, и правительство ожидает приход многих иностранных компаний и инвесторов, которые будут развивать свой бизнес здесь и создавать новые рабочие места.

«Английский язык открывает широкий доступ к знаниям, рынку труда, информационным и культурным продуктам, высшей заработной плате. Эти преимущества должны получить и украинцы, что поможет утверждению Украины как регионального лидера», — добавил он.