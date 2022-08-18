Воздушные тревоги. В алгоритме действий МОН для учителей нет требования считать детей на входе и выходе из класса — образовательный омбудсмен 18 августа, 18:27 «Общий» алгоритм Минобразования для учителей во время воздушной тревоги не содержат требования считать учащихся на выходе из класса и на входе в него (Фото:Костя Чуенко via Flickr)

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев рассказал в интервью НВ, что в алгоритме действий Министерства образования и науки для учителей во время воздушной тревоги нет требования считать детей на входе и выходе из класса.



«У МОН есть рекомендованный алгоритм действий для учителя во время воздушных тревог, педагоги проходят тренинги. Но они также достаточно общие: например, алгоритм действий не предполагает сосчитать детей на входе и выходе из класса, а это нужно делать обязательно», — заявил Горбачев в интервью Радио НВ.

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Несмотря на военное положение и частые воздушные тревоги, с 1 сентября во многих украинских школах учебный год начнется в офлайн-режиме или форма обучения будет смешанной.

Спикер МВД Елена Матвеева во время брифинга 19 июля сообщила, что очное обучение с 1 сентября начнется только в тех образовательных учреждениях, которые будут полностью отвечать требованиям безопасности в условиях военного положения.

Офлайн-обучение может проводиться только при наличии надежного укрытия, в которое могут переместиться участники учебного процесса во время воздушной тревоги. Учредителям школ Минобразования рекомендует провести следующие мероприятия по усилению безопасности:

обязательно проверить учебные заведения и близлежащие территории на наличие взрывоопасных предметов;

проверить готовность систем оповещения, в частности, доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха;

определить и обозначить пути эвакуации;

создать соответственно оборудованное укрытие для всех участников образовательного процесса;

создать запасы воды и медикаментов;

провести тренировки с участниками образовательного процесса по действиям в случае воздушной тревоги;

провести учебные занятия по здоровью, оказанию домедицинской подготовки и т.п .;

.; подключить сети Wi-Fi в укрытиях для проведения занятий ( по возможности).

В начале июля министр образования заявлял, что если в бомбоубежище или укрытии не хватает места для всех участников образовательного процесса, очное обучение может проходить в несколько смен.

Также может быть введено смешанное обучение – некоторые дисциплины могут изучать оффлайн, другие – онлайн.

Как заявлял заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, во время воздушных тревог занятия придется проводить в укрытиях.

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