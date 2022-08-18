Воздушные тревоги. В алгоритме действий МОН для учителей нет требования считать детей на входе и выходе из класса — образовательный омбудсмен

18 августа, 18:27
«Общий» алгоритм Минобразования для учителей во время воздушной тревоги не содержат требования считать учащихся на выходе из класса и на входе в него (Фото:Костя Чуенко via Flickr)

«Общий» алгоритм Минобразования для учителей во время воздушной тревоги не содержат требования считать учащихся на выходе из класса и на входе в него (Фото:Костя Чуенко via Flickr)

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев рассказал в интервью НВ, что в алгоритме действий Министерства образования и науки для учителей во время воздушной тревоги нет требования считать детей на входе и выходе из класса.

«У МОН есть рекомендованный алгоритм действий для учителя во время воздушных тревог, педагоги проходят тренинги. Но они также достаточно общие: например, алгоритм действий не предполагает сосчитать детей на входе и выходе из класса, а это нужно делать обязательно», — заявил Горбачев в интервью Радио НВ.

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Несмотря на военное положение и частые воздушные тревоги, с 1 сентября во многих украинских школах учебный год начнется в офлайн-режиме или форма обучения будет смешанной.

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Спикер МВД Елена Матвеева во время брифинга 19 июля сообщила, что очное обучение с 1 сентября начнется только в тех образовательных учреждениях, которые будут полностью отвечать требованиям безопасности в условиях военного положения.

Офлайн-обучение может проводиться только при наличии надежного укрытия, в которое могут переместиться участники учебного процесса во время воздушной тревоги. Учредителям школ Минобразования рекомендует провести следующие мероприятия по усилению безопасности:

  • обязательно проверить учебные заведения и близлежащие территории на наличие взрывоопасных предметов;
  • проверить готовность систем оповещения, в частности, доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха;
  • определить и обозначить пути эвакуации;
  • создать соответственно оборудованное укрытие для всех участников образовательного процесса;
  • создать запасы воды и медикаментов;
  • провести тренировки с участниками образовательного процесса по действиям в случае воздушной тревоги;
  • провести учебные занятия по здоровью, оказанию домедицинской подготовки и т.п .;
  • подключить сети Wi-Fi в укрытиях для проведения занятий (по возможности).
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В начале июля министр образования заявлял, что если в бомбоубежище или укрытии не хватает места для всех участников образовательного процесса, очное обучение может проходить в несколько смен.

Также может быть введено смешанное обучение – некоторые дисциплины могут изучать оффлайн, другие – онлайн.

Как заявлял заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, во время воздушных тревог занятия придется проводить в укрытиях.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Школа Украина-Россия Интервью НВ Школы Министерство образования Учителя Война в Украине Российско-украинская война Школьники ученики Война России против Украины

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