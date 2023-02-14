Лучше знать заранее. Возможно ли пересечь государственную границу Украины, пользуясь приложением Дія 14 февраля, 15:26 Возможно ли пересечь государственную границу Украины, пользуясь приложением Дія (Фото:IvanSemenovich/depositphotos)

Война, к сожалению, продолжается. До сих пор многие украинские семьи пытаются уехать из страны. Рассказываем, возможно ли пересечь государственную границу Украины, пользуясь е-паспортом для выезда за границу, сформированным в мобильном приложении Дія.

По общему правилу е-паспорт для выезда за границу в мобильном приложении Дія может предъявляться вместо бумажного загранпаспорта, а его электронные копии — применяться в тех же случаях, когда законодательством предусмотрено представление и применение копий паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

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Но, согласно ч. 3 ст. 14−1 Закона Украины О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверя личность или ее специальный статус, е-паспорт для выезда за границу не используется в случае:

пересечение государственной границы Украины, кроме случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину; въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее; въезда, пребывания, проживания или передвижения внутри границы, выхода в территориальное море и внутренние воды Украины.

При этом перечень документов, дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину определен Правилами пересечения государственной границы, утвержденными постановлением Кабмина от 27.01.1995 № 57, а именно:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину.

Таким образом, выехать за границу, воспользовавшись загранпаспортом в приложении Действие не удастся.

Относительно пересечения границы по внутреннему паспорту напоминаем, что это возможно для лиц (женщин, детей и инвалидов), эвакуируемых из районов ведения боевых действий, в исключительных случаях.