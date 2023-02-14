Лучше знать заранее. Возможно ли пересечь государственную границу Украины, пользуясь приложением Дія
Возможно ли пересечь государственную границу Украины, пользуясь приложением Дія (Фото:IvanSemenovich/depositphotos)
Война, к сожалению, продолжается. До сих пор многие украинские семьи пытаются уехать из страны. Рассказываем, возможно ли пересечь государственную границу Украины, пользуясь е-паспортом для выезда за границу, сформированным в мобильном приложении Дія.
По общему правилу е-паспорт для выезда за границу в мобильном приложении Дія может предъявляться вместо бумажного загранпаспорта, а его электронные копии — применяться в тех же случаях, когда законодательством предусмотрено представление и применение копий паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Но, согласно ч. 3 ст. 14−1 Закона Украины О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверя личность или ее специальный статус, е-паспорт для выезда за границу не используется в случае:
- пересечение государственной границы Украины, кроме случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;
- въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее;
- въезда, пребывания, проживания или передвижения внутри границы, выхода в территориальное море и внутренние воды Украины.
При этом перечень документов, дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину определен Правилами пересечения государственной границы, утвержденными постановлением Кабмина от
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- дипломатический паспорт Украины;
- служебный паспорт Украины;
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение члена экипажа;
- удостоверение личности на возвращение в Украину.
Таким образом, выехать за границу, воспользовавшись загранпаспортом в приложении Действие не удастся.
Относительно пересечения границы по внутреннему паспорту напоминаем, что это возможно для лиц (женщин, детей и инвалидов), эвакуируемых из районов ведения боевых действий, в исключительных случаях.
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