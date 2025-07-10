Сбои в Резерв+: нужно ли иметь бумажные ВОД и какое наказание за их отсутствие

Сбои в Резерв+ во время мобилизации подчеркивают необходимость иметь при себе альтернативные военно-учетные документы. NV разобрался могут ли штрафовать, если не отображается Е-ВОД и что делать.

Военно-учетные документы — какие актуальны

Законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации установлено, что в период проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ.

Сейчас для военнообязанных актуальными ВОД являются военный билет, временное удостоверение военнообязанного, военно-учетный документ письменный или электронный в форме утвержденной постановлением КМУ № 559. Для призывников надлежащим документом остается удостоверение о приписке к призывному участку, письменный или электронный военно-учетный документ.

Начиная с 18 мая 2024 года все, кто состоит на воинском учете могут сформировать военно-учетный документ без визита в районный ТЦК и СП. Речь идет об электронном ВОД, который можно получить через приложение Резерв+ или через ЦНАП. Такой документ имеет юридическую силу на уровне с письменным военно-учетным документом, который оформляется в районном ТЦК и СП. Важно, что для призывников и военнообязанных действует единая форма военно-учетного документа в форме, утвержденной постановлением КМУ № 559.

Согласно п. 2 Порядка оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденным постановлением № 559 военно-учетный документ оформляется (создается) и выдается (заменяется), в т. ч. в электронной форме.

Резерв + и электронный документ

В военно-учетном документе в электронной форме отображается уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрихкода (QR-код военно-учетного документа).

Важно, что этот документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него. И если такой код невозможно считать техническими средствами, то документ не считается подтвержденным.

Таким образом, при себе стоит держать бумажные документы, или PDF-документ с Резерв+, поскольку в Резерв+ бывают технические сбои, когда приложение не работает.

В Резерв+ у пользователя есть возможность сохранить себе на телефон PDF-версию электронного военно-учетного документа. Стоит заблаговременно это сделать. Этот PDF имеет юридическую силу и будет под рукой, даже если в приложении наблюдается сбой. То есть даже во время сбоя можно обойтись без бумажных документов.

Срок действия военно-учетного документа в электронной форме составляет не более 1 года с даты его формирования.

Нет военных документов — какие штрафы

Если военного билета у человека нет, его могут оштрафовать — такая норма предусмотрена частью 2 статьи 210−1 Кодекса об админправонарушениях. Сумма штрафа — от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен.

Такое взыскание назначают за ряд нарушений, среди которых:

неявка в ТЦК по повестке;

уклонение от постановки на воинский учет;

отказ от прохождения медицинской комиссии;

несвоевременное обновление военно-учетных данных.

Решение о штрафе принимает исключительно руководитель ТЦК.

Владельцы военных билетов должны ответственно относиться к сохранности своих документов. За их потерю или повреждение в условиях военного положения предусмотрены штрафы по статье 211 КУоАП. За первое нарушение — штраф от 510 до 850 гривен, за повторное — от 850 до 1700 гривен.

В случае утери, кражи или повреждения военного билета его можно восстановить. Для этого следует обратиться к командиру или руководителю ТЦК, подать заявление, в котором указать причину утери или повреждения документа. Если это произошло из-за стихийного бедствия, кражи или уничтожения, это надо указать в заявлении.