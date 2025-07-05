Мобилизация в июле: берут ли в армию мужчин 50+ и с какого возраста могут призвать

С 1 июля 2025 года в Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация в связи с военным положением. NV разобрался, меняется ли что-то для разных возрастных категорий и женщин.

Что изменится с 1 июля

С начала июля продолжают действовать уточненные правила мобилизации, пишут адвокаты юридического агентства Бачинский и партнеры. В частности это касается следующего:

под мобилизацию попадают мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют законных оснований для отсрочки или освобождения;

лица, которые ранее входили в категорию ограниченно годных, должны пройти медкомиссию, потому что сейчас полностью отменено существование статуса ограниченно годный;

ВПЛ ( внутренне перемещенные лица) обязаны стать на учет по новому месту жительства в течение 7 дней, чтобы иметь возможность полноценно и законно проходить все процедуры для военнообязанных;

усилен контроль за выполнением обязанности стать на воинский учет, и за его игнорирование предусматриваются штрафы и уголовная ответственность.

Мобилизация мужчин от 18 — 25 лет

Законодательно снижение призывного возраста до 18 лет не предусмотрено и не рассматривается в данный момент. Мужчины в возрасте от 18 до 24 лет мобилизации не подлежат.

Этой возрастной категории можно записаться на добровольную службу по контракту по программе Контракт 18−24. Она предусматривает выплаты до 120 тысяч грн в месяц, ипотечные льготы и другие бонусы.

Также с 1 сентября 2025 года вводится обязательная базовая военная подготовка в течение 3 месяцев, и после ее завершения мужчины автоматически становятся на воинский учет.

Итак, для граждан от 18 до 24 лет служба остается добровольной, за исключением прохождения базовой подготовки.

Есть ли изменения для женщин с июля 2025 года

Изменений в этом вопросе нет — обязательная мобилизация женщин в июле 2025 года не вводится, и женщины могут быть мобилизованы только добровольно.

Женщины с медицинским и фармацевтическим образованием юридически подлежат учету, но фактически Министерство обороны отсрочило обязательный учет как минимум до 2026 года. Другие категории женщин не обязаны становиться на учет или проходить службу.

Выезд за границу военнообязанным — будут ли изменения

С 1 июля 2025 года продолжает действовать правило: мужчины в возрасте 18−60 лет могут пересекать границу только при наличии военно-учетного документа (военный билет или электронный аналог).

Право на выезд имеют:

забронированные работники предприятий критической инфраструктуры;

те, кто признан непригодным по состоянию здоровья;

при наличии 3 и более несовершеннолетних детей;

одинокие родители с несовершеннолетними детьми;

мужчины, чьи жены проходят военную службу.

Без подтверждения права на бронирование или отсрочку пересечение границы для военнообязанных мужчин невозможно.

Будет ли мобилизация мужчин 50+

Для мужчин от 50 до 60 лет продолжает действовать мобилизация на основных основаниях, как и для других возрастных категорий. Во время направления на службу учитываются состояние здоровья, военный опыт и наличие или отсутствие отсрочки.

Мужчины в возрасте 60 лет и старше мобилизации не подлежат, если они сами добровольно заключают контракт для службы в ВСУ и имеют достаточную физическую пригодность.