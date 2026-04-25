«Мы всегда на шаг впереди». Как украинскому пранкеру удалось попасть на закрытое российское совещание о дронах и зависимости от Китая
Запись удалось сделать благодаря украинскому киберсообществу Киборг (Фото: Евгений Вольнов aka майор Чернобаев / Скриншот ТГ)
«Майор Чернобаев» — украинский пранкер, волонтер и основатель проекта ДрукАрмия Евгений Вольнов — в интервью Radio NV рассказал, как ему удалось подключиться к совещанию производителей дронов в Министерстве промышленности и торговли России, где обсуждалась нехватка российских комплектующих.
Вольнов напомнил о своей деятельности и связях в рамках основанного им проекта ДрукАрмия.
ДрукАрмия — украинское волонтерское движение, которое с первого года полномасштабного вторжения объединило энтузиастов 3D-печати для бесплатного частного производства необходимых деталей и оборудования для Вооруженных сил Украины.
«Надо отметить, что Департамент внешней разведки ДрукАрмии активно работает еще с 2022 года. Потому что мы, в принципе, занимаемся народным ВПК — мы обеспечиваем военных тем, что им необходимо на поле боя. И для этого надо понимать, что использует враг. Потому что, вы же понимаете, это процесс постоянной эволюции: что-то придумываем мы, что-то придумывает враг, и надо это всегда, постоянно мониторить», — пояснил Вольнов.
Он добавил, что не все из таких усилий могут быть обнародованы публично.
«Именно эту запись [закрытого российского совещания] удалось сделать благодаря украинскому киберсообществу Киборг. С нами работают различные хакерские группы», — пояснил волонтер.
По его словам, основанное им сообщество является горизонтальным, «то есть приобщается любой и берет на себя столько, сколько он готов потянуть». «Это может быть просто 3D-печать, когда человек себе ставит 3D-принтер и печатает. А может быть что-то посложнее. Например, в этом случае это был доступ к такому совещанию», — констатировал он.
Евгений Вольнов также озвучил главный вывод из услышанного им на совещании в российском Министерстве промышленности и торговли, видеозапись которого стала вирусной в украинских соцсетях.
По словам Вольнова, вывод один: что Россия в таком производстве критически зависит от поставок из Китая. «Поэтому, если все же общеполитическая, глобальная конъюнктура начнет давить на Китай и запретит ему продавать что-то России, то все, у них не будет никаких возможностей отправлять что-то на нас», — резюмировал Вольнов.