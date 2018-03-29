Пранкер Вольнов прокомментировал решение России объявить его в международный розыск

Украинский пранкер Евгений Вольнов, сообщивший о сотнях погибших при пожаре в Кемерово, прокомментировал открытое против него в России уголовное дело и его объявление в международный розыск.

В комментарии изданию Обозреватель Вольнов отметил, что его мало волнует возбужденное против него дело.

"Россия такая страна, в которой они подают в розыск людей по странному принципу. Вспомните, тот же самый Яценюк в Чечне. Поэтому, как и законы РФ, так и это дело, возбужденное СК РФ, я верчу на оси", – заявляет пранкер, добавив, что и дальше будет следить за ситуацией в Кемерово.

Пранкер сравнил избиение студентов на Майдане в 2013 году и пожар в ТРЦ города Кемерова, отметив, что "если россиянам не хватит убитых детей и они ничего в ответ не сделают, то можно будет строить стену на границе с РФ".

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Следственный комитет РФ возбудил против Вольнова уголовное дело по признакам "возбуждение ненависти или вражды". Басманный суд Москвы заочно арестовал его, а следователь объявил его в международный розыск.

Украинский пранкер в день трагедии в Кемерове совершал телефонные звонки в медицинские учреждения и государственные органы, чтобы поинтересоваться, есть ли места для "300 погибших" при пожаре в ТЦ Зимняя вишня. По официальным данным, в результате происшествия погибли 64 человека.